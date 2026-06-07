Perturbations des transports en commun franciliens du 8 au 14 juin 2026

Du 8 au 14 juin 2026, de nombreux travaux entraînent des interruptions de trafic sur les lignes de métro, RER et Transilien. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires modifiés et à prévoir des itinéraires alternatifs.

Du lundi 8 au dimanche 14 juin 2026, les usagers des transports en commun franciliens devront faire face à de nombreuses perturbations en raison de travaux programmés sur plusieurs lignes.

Ces interruptions affecteront le métro, le RER et le Transilien, avec des horaires modifiés et des tronçons fermés. Voici un récapitulatif des principales perturbations à prévoir. Sur le RER A, des travaux auront lieu jusqu'au 20 juin inclus, avec une interruption du trafic le week-end entre Nanterre - Préfecture et Cergy - Le Haut ainsi que Poissy. À partir du vendredi 12 juin dès 22 heures, le même tronçon sera également interrompu.

Jusqu'au 18 juin, du lundi au jeudi dès 21h50, la circulation sera coupée entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet pharaonique visant à relier les gares du Nord et de l'Est par un tunnel après trente ans de réflexions. Pour le RER B, les perturbations débuteront dès le 8 juin.

Jusqu'au 10 juin, du lundi au jeudi dès 22h45, le trafic sera interrompu entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye ainsi qu'Aéroport Charles de Gaulle 2 - TGV. Du 13 au 14 juin, l'interruption concernera le tronçon entre Aulnay-sous-Bois et Mitry - Claye. Les voyageurs devront emprunter des bus de substitution ou des itinéraires alternatifs. Le RER C sera particulièrement touché.

Jusqu'au 19 juin, du lundi au vendredi dès 23h02, le trafic est interrompu entre Saint-Quentin en Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Javel, et entre Versailles Château Rive Gauche et Javel. Jusqu'au 3 juillet, du lundi au vendredi dès 23 heures, l'interruption concerne la liaison entre Gare d'Austerlitz et Dourdan.

En outre, jusqu'au 19 juin, du lundi au vendredi dès 22 heures, le trafic est coupé entre Gare d'Austerlitz et Juvisy. Le samedi 13 juin dès 23 heures, cette même section sera interrompue, ainsi que la liaison entre Gare d'Austerlitz et Saint-Martin d'Étampes. Le dimanche 14 juin, de 3 heures à 10h30, le trafic sera interrompu entre Invalides et Juvisy. Sur le RER D, des travaux sont prévus jusqu'au 26 juin.

Du lundi au vendredi dès 23h35, le trafic est interrompu entre Creil et Gare du Nord. De même, dès 23h15, l'interruption concerne la liaison entre Gare de Lyon et Juvisy, ainsi qu'entre Juvisy et Corbeil-Essonnes. Jusqu'au 19 juin, du lundi au vendredi dès 21 heures, le trafic est coupé entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes. Le RER E subira des perturbations jusqu'au 27 juin.

Le week-end dès 22h30, le trafic est interrompu entre Nanterre-La-Folie et Tournan. Jusqu'au 10 juillet, du lundi au vendredi dès 22h25, l'interruption concerne la liaison entre Nanterre-La-Folie et Tournan ainsi que Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise. Du 8 au 12 juin, du lundi au vendredi dès 22h30, le trafic sera interrompu entre Nanterre-La-Folie et Chelles - Gournay. Pour le Transilien, plusieurs lignes sont concernées.

Sur la ligne H, jusqu'au 31 juillet, du lundi au vendredi de 23h35 à 4h30, le trafic est interrompu entre Épinay - Villetaneuse et Ermont - Eaubonne. Sur la ligne J, jusqu'au 21 juin, le week-end, l'interruption concerne la liaison entre Gare Saint-Lazare et Poissy, et jusqu'au 17 juillet, du lundi au vendredi dès 21h40, entre Gare Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie.

La ligne K sera perturbée du 12 juin à 3 heures au 14 juin à 3 heures, entre Gare du Nord et Crépy-en-Valois, avec une non-desserte d'Aulnay-sous-Bois du 10 juin à 21h15 au 12 juin à 6 heures. Sur la ligne L, jusqu'au 20 juin, le week-end, le trafic est interrompu entre Sartrouville et Maisons-Laffitte, et jusqu'au 12 juin, le vendredi dès 22h45.

Jusqu'au 12 juin, du lundi au vendredi dès 23h05, l'interruption concerne la liaison entre La Défense et Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de Marly. La ligne N subit des perturbations jusqu'au 26 juin, du lundi au vendredi dès 23 heures, entre Gare Montparnasse et Plaisir - Grignon, et jusqu'au 25 juin dès 22h30 entre Gare Montparnasse et Dreux. Du 8 au 26 juin, dès 22h30, le tronçon entre Gare Montparnasse et Rambouillet sera également interrompu.

Enfin, sur la ligne P, jusqu'au 26 juin, du lundi au vendredi dès 22 heures, le trafic est interrompu entre Gare de l'Est et Château-Thierry, et jusqu'au 4 septembre dès 21h45 entre Gare de l'Est et Provins. La ligne R sera interrompue jusqu'au 26 juin, du lundi au vendredi dès 22h20 sur toute la ligne.

Enfin, jusqu'au 12 juin, du lundi au vendredi dès 21h30, le trafic est interrompu entre Versailles Chantiers et Massy - Palaiseau. Les voyageurs sont invités à consulter les informations en temps réel et à prévoir des itinéraires alternatifs. La RATP et la SNCF mettent en place des bus de substitution sur les tronçons concernés. Ces travaux, bien que contraignants, sont nécessaires pour moderniser le réseau et améliorer la ponctualité à long terme





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