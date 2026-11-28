Le Dr Jean-Michel Cohen explique si un verre de vin est compatible avec une perte de poids. Analyse des calories, de la satiété et des risques sanitaires selon l'expert.

Le Dr Jean-Michel Cohen confirme qu'il est possible d'intégrer occasionnellement un verre de vin dans une stratégie de perte de poids, mais cette pratique doit rester exceptionnelle et anticipée. L'expert met en garde contre les effets subtils de l'alcool sur l'équilibre énergétique et les comportements alimentaires, soulignant que cette boisson n'est pas neutre pour la silhouette.

Impact calorique et mécanisme de satiété

Un verre standard de vin contient environ 10 grammes d'alcool pur, générant environ 70 kilocalories dues à l'alcool lui-même, sans inclure les sucres résiduels présents dans la boisson. Ces calories s'ajoutent au déficit recherché lors d'un régime, ce qui peut compromettre la progression si le verre est consommé en plus d'un repas complet, d'un apéritif ou de grignotages. La particularité de l'alcool réside dans son absence d'effet satiétogène comparable aux aliments solides, ce qui signifie que le corps n'envoie pas le signal de rassasiement habituel après sa consommation.

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Désinhibition et risques pour la discipline alimentaire

Le principal danger identifié par le Dr Jean-Michel Cohen dépasse le simple apport calorique et touche à la vigilance mentale. La consommation d'alcool réduit les inhibitions et peut faire baisser la résistance volontaire que l'on s'était fixée concernant son alimentation. Cette désinhibition incite souvent à ne plus suivre les consignes nutritionnelles strictes que le sujet avait établies. Les travaux expérimentaux confirment que l'alcool modifie les prises alimentaires, avec des effets variables selon le contexte, la quantité ingérée et l'environnement immédiat du consommateur.

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Repères officiels et limites de la substitution fruit

Les recommandations sanitaires françaises fixent des plafonds de réduction des risques à ne pas dépasser : maximum 10 verres standards par semaine et 2 verres standards par jour, avec des jours sans alcool impératifs. Ces seuils ne constituent pas une invitation à boire mais des limites de sécurité. Le Dr Cohen précise également que l'idée de remplacer systématiquement un fruit par un verre de vin est nutritionnellement trompeuse, car le fruit apporte fibres, vitamines et effet de satiété que l'alcool ne procure absolument pas.

Contextes d'interdiction absolue et conclusion

L'absence totale d'alcool reste l'option la plus sûre dans plusieurs situations critiques telles que la grossesse, l'allaitement, la minorité d'âge, la conduite automobile ou la prise de médicaments interactifs. Pour les personnes présentant des antécédents de dépendance ou des maladies spécifiques, le verre occasionnel n'a aucune place dans le régime. La consommation de vin doit donc être comprise comme un ajustement calorique ponctuel et non comme une stratégie nutritionnelle viable pour la santé globale.