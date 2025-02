Perspectives économiques russes : inflation galopante et inquiétudes croissantes

La Banque centrale russe prévient une inflation de 7% à 8% en 2025, malgré la récente appréciation du rouble. Le taux directeur reste à 21%, son plus haut niveau en vingt ans, alimentant les inquiétudes des entreprises.

Les perspectives économiques pour la Russie se présentent dans un contexte sombre. Ce vendredi, la Banque centrale russe a publié un communiqué annonçant une augmentation des prix à la consommation prévue entre 7% et 8% en 2025, une estimation largement supérieure aux prévisions précédentes qui tablaient sur une hausse de 4,5% à 5%.

Cette augmentation des prix, considérable malgré la récente appréciation du rouble face à l'euro et au dollar suite à la reprise des contacts entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, a suscité un regain d'espoir quant à un dégel des relations russo-américaines. Malgré cette tendance positive, la banque centrale russe a maintenu son taux directeur à 21%, son niveau le plus élevé en deux décennies, au mépris des plaintes grandissantes des entreprises confrontées à des difficultés d'accès aux crédits.L'inflation dans le pays est principalement alimentée par l'explosion des dépenses militaires engagées pour mener l'offensive en Ukraine, les effets des sanctions internationales et la hausse des salaires. Cette dernière étant conséquence des pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail, les entreprises étant contraintes de proposer des rémunérations plus attractives pour recruter. En décembre, Vladimir Poutine a qualifié la hausse des prix de « signal préoccupant », un admission rare de la part du chef du Kremlin qui s'est toujours vanter de la résilience de l'économie nationale face aux lourdes sanctions occidentales.Pour la Russie, les risques croissants de faillites d'entreprises et une décélération de l'activité attendue en 2025, ainsi que des taux d'intérêt bancaires exorbitants, constituent autant de sujets d'inquiétude majeurs. (Avec AFP





