Un incident de sécurité a causé la mort d'une personne dans une attaque de drone ukrainienne dans la région de Belgorod. Kiev a annoncé la restitution de 528 corps présumés appartenir à des soldats ukrainiens tués au combat. Le président russe Vladimir Poutine se rendra en visite en Chine les 19 et 20 mai. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X : Rome se prépare déjà à 'l'acte schismatique'. Les Chrétiens d'Orient : 'Nous souffrirons pendant plusieurs générations des conséquences de ces guerres'

Une personne a été tuée samedi 16 mai dans une attaque de drone ukrainienne dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont indiqué les autorités régionales.

Kiev a annoncé que la Russie avait restitué à l'Ukraine 528 corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, l'un des rares domaines de coopération entre les deux pays belligérants. Les enquêteurs et experts travaillent sur l'attaque de drone. Le président russe Vladimir Poutine se rendra en visite en Chine les 19 et 20 mai, a annoncé le Kremlin. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X : Rome se prépare déjà à 'l'acte schismatique'.

Les Chrétiens d'Orient : 'Nous souffrirons pendant plusieurs générations des conséquences de ces guerres'





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