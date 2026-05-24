Personne ouvert le feu près de la Maison Blanche sans personne blessé parmi les agents du Secret Service sans avoir commis les leçons présumées au cours des deux dernières années, il a été abattu lors de la fusillade le président des États-Unis Donald Trump le samedi soir.

Un individu a ouvert le feu samedi soir aux abords de la résidence présidentielle américaine avant d'être abattu par les policiers du Secret Service, sans faire de blessé parmi les agents. Il n'a pas été causé de dommages à personne malgré l'incident au cours duquel une personne a été légèrement blessée.

Un homme ouvre le feu près de la Maison Blanche , avant d'être abattu par les policiers du Secret Service Un individu a ouvert le feu samedi soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington, avant d'être abattu par les policiers du Secret Service , selon les autorités qui ont également fait état d'un passant blessé dans la fusillade.

Le président américain Donald Trump, visé par trois tentatives d'assassinat présumées au cours des deux dernières années, se trouvait dans la Maison Blanche au moment des faits, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end en raison d'une crise avec l'Iran. Il n'a pas été affecté par l'incident, a affirmé dans un communiqué Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service, une agence de police chargée de la protection de la présidence et de la vice-présidence.

La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a dévoilé ce jeudi une vidéo rassemblant plusieurs images de l'attaque contre Donald Trump au gala de la presse. Peu après 18 heures, un homme qui se trouvait près du périmètre de sécurité de la Maison Blanche 'avait sorti une arme de son sac et a ouvert le feu', a écrit Anthony Guglielmi.

'Les agents de police du Secret Service ont riposté et touché le suspect, qui a été transporté dans un hôpital de la région où son décès a été constaté. Au cours de la fusillade, un passant a également été touché par des balles', a ajouté ce responsable, sans donner de détails sur l'état de santé de ce passant. Aucun agent du Secret Service n'a été blessé.

Merci à nos formidables agents du Secret Service et des forces de l'ordre pour l'intervention rapide et professionnelle menée ce soir contre un homme armé près de la Maison Blanche, qui avait des antécédents de violence et semblait obsédé par le bâtiment le plus cher à notre pays', a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth. Plusieurs médias américains ont identifié le suspect comme étant Nasire Best, 21 ans.

Selon eux, cet homme originaire de l'État du Maryland, près de Washington, avait des antécédents de troubles mentaux et était déjà connu du Secret Service pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche à plusieurs reprises. Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré qu'il se trouvait dans le quartier lorsque 'nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice, mais c'étaient des coups de feu, et tout le monde s'est alors mis à courir'.

La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de pénétrer dans la zone. Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse. La correspondante d'ABC News, Selina Wang, était en train d'enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti.

Elle a capturé le bruit des détonations alors qu'elle se jetait à terre.

'On aurait dit des dizaines de coups de feu', a-t-elle déclaré sur X





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