Perrine (Mariés au premier regard) soulagée après la fin de diffusion suite à sa séparation avec Alexandre

Perrine, candidate de Mariés au premier regard, exprime son soulagement après la fin de la diffusion de l'émission, suite à sa séparation avec Alexandre. Elle revient sur les épreuves traversées, le harcèlement en ligne et son espoir de divorcer rapidement.

Perrine , candidate emblématique de l'émission de téléréalité "Mariés au premier regard", a exprimé un immense soulagement après la fin de la diffusion de la saison.

Séparée d'Alexandre, l'homme avec qui elle avait été mise en couple par l'émission, elle a confié que cette expérience a été particulièrement éprouvante. Dans une déclaration poignante, elle a affirmé : "Ça n'a pas fonctionné, j'ai tout donné dans cette relation, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai voulu y croire.

" Puis, avec lucidité, elle a reconnu que leur union n'était pas viable. Ce jeudi 11 juin, Perrine a pris la parole sur les réseaux sociaux pour avouer son soulagement.

"Je vais faire un gros dodo pour essayer de récupérer un petit peu de toutes ces heures de sommeil de retard que j'ai accumulées ces semaines après semaines", a-t-elle partagé, évoquant les nuits blanches liées aux diffusions des épisodes. Elle a ajouté : "Je vais essayer de réaliser que cette diffusion est terminée parce que je n'ai pas eu le temps de réaliser", avant de conclure : "Je suis trop heureuse en tout cas que ce soit fini.

" Perrine avait déjà révélé être "épuisée émotionnellement" et avait pris la décision de s'absenter temporairement des réseaux sociaux, en raison des nombreux messages haineux qu'elle recevait quotidiennement. "Cette diffusion m'a parfois semblé interminable", a-t-elle écrit dans une publication Instagram le 9 juin, dénonçant le comportement malveillant de certains internautes. Elle a confié : "Il m'a fallu apprendre à vivre avec les insultes, avec les jugements, avec un sentiment extrêmement violent d'injustice et surtout, avec le silence.

" Concernant la procédure de divorce avec Alexandre, elle a déclaré : "J'espère pouvoir divorcer le plus rapidement possible puisque ça prend des fois du temps. " Aspirant à tourner la page, elle a conclu : "Je veux laisser tout ça derrière moi. " Le couple, formé sous l'égide de l'émission, n'a pas réussi à surmonter leurs différences, malgré les efforts de Perrine.

Cette saison de "Mariés au premier regard" a été marquée par des tensions et des rebondissements, mais le parcours de Perrine et Alexandre a particulièrement touché le public. L'exposition médiatique a exacerbé les difficultés, exposant le couple à des critiques incessantes. Perrine, qui s'est toujours montrée sincère et vulnérable, a su gérer cette pression avec une dignité remarquable. Désormais, elle aspire à retrouver une vie normale, loin des projecteurs et des jugements.

Son histoire rappelle que derrière le divertissement télévisé se cachent des êtres humains avec leurs émotions et leurs fragilités. La fin de la diffusion marque pour elle un nouveau départ, une page qu'elle tourne avec espoir et sérénité





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