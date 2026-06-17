Perrine, l'éleveuse d'escargots qui a perdu sa maison, a dû recadrer Pierre et Fred, qui étaient ses prétendants sur la saison 7 de L'amour est dans le pré. Elle a fait avec eux une sèche mise au point et a réagi aux messages de soutien sur Instagram.

L'amour est dans le pré : Perrine , l'éleveuse d'escargots qui a perdu sa maison, recadre Pierre et Fred , 'Non, vous ne savez pas vraiment ce que c'est...

' traverse une passe difficile. L'ancienne éleveuse d'escargots, en pleine liquidation de son activité, est fragilisée par des soucis de santé. Sur Instagram, elle a donné de ses nouvelles et a réagi aux messages de soutien parmi lesquels celui de Pierre et Fred. Elle a toutefois fait avec ces derniers une sèche mise au point.

Vidéo Voici - VOICI - Rebondissement dans L'amour est dans le pré : Perrine aurait arrêté l'aventure après 48h avec ses prétendants

' a longtemps tenté de faire vivre son activité d'hélicicultrice en Bourgogne. Réputée dans le métier, très appréciée des chefs qui travaillaient volontiers ses produits, elle a même eu la joie de recevoir Entre charges lourdes, dettes et incertitudes, Perrine a fini par engager la liquidation de son activité, Après avoir suivi une formation, elle est devenue secrétaire médicale. Une transition présentée comme une bouffée d'air après une période chaotique.

L'amour est dans le pré : Ce que Perrine a demandé au juge de lui laisser malgré la procédure judiciaire en cours La procédure de liquidation n'est pas finie, et continue d'impacter fortement le quotidien de Perrine. Elle a récemment indiqué devoir passer devant la justice dans le cadre du suivi de son dossier, notamment concernant la gestion de la fin de son activité et certains biens personnels.

Dans une vidéo publiée ce 17 juin sur Instagram, sans la moindre certitude d'être exaucée : son téléphone, son ordinateur, mais aussi sa voiture, une Peugeot 208, âgée de plus de douze ans. Elle annonce qu'elle sera fixée dès aujourd'hui quant à cette requête.

Dans cette même vidéo, Perrine réagit directement aux messages de certains abonnés qui se réjouissent de sa reprise d'activité, signe pour eux, je n'ai pas le droit de faire d'emprunt bancaire Mais ce sont surtout ses problèmes de santé qui compliquent encore davantage cette étape. Perrine a confié être actuellement en pleine crise de maladie de Crohn, depuis trois semaines, 'J'ai fait mon contrôle trimestriel, les résultats sont revenus, ils n'étaient vraiment pas bons' , a-t-elle indiqué.

Elle ajoute que de nouveaux soucis de santé viennent de se greffer et l'obligent à refaire une batterie d'examens et une IRM. Bon courage à toi Perrine, on sait exactement ce que tu traverses. Mais non, vous ne savez pas exactement car passer au tribunal est une chose mais avoir une mauvaise santé et surtout qui se dégrade c'est autre chose. L'ancienne agricultrice a fait comprendre que l'épreuve qu'elle traversait était plus lourde à gérer.

Et de conclure avec une pointe d'émotion sur un détail qui la touche particulièrement : l'absence de contact de la production de 'Le pire pour moi c'est de me battre en mauvaise santé et sans soutien. Je n'ai pas eu un seul message de la production...

' Telle Obélix, je suis tombée dans la marmite people quand j'étais petite. Ado, je rêvais de ressembler à Audrey Hepburn et d'épouser Cary Grant, George Michael, ou Keanu Reeves et puis la réalité a fini par me rattraper. Fan de Columbo et de Miss Marple, j'arpente désormais les allées du web, armée de ma plume pour dénicher les infos les plus croustillantes... pour votre plaisir, bien sûr !

Ça y est : de retour en Europe, Maeva Ghennam semble enfin accepter sa grossesse et le partage sur les réseaux L'amour est dans le pré : Pierre séparé de Fred et complètement désemparé, 'j'espère qu'elle ne va pas décider de me quitter' Fred et Pierre, tous deux participants de la saison 7 de L'amour est dans le pré, s'aiment d'un amour fusionnel depuis qu'ils se sont découverts dans l'émission, il y a plus de 14 ans. Exceptionnellement séparés ce week-end, ils se sont exprimés sur le sujet et la conclusion qu'on en tire, c'est que ça ne leur convient pas du tout





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