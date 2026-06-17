Perrine (L'amour est dans le pré) dévoile l'impact dévastateur de sa maladie de Crohn et la liquidation de sa ferme

Face à une aggravation de sa maladie de Crohn et au décès d'un soutien familial, la candidate de L'amour est dans le pré annonce la liquidation de son exploitation et la perte de son logement, tout en recevant le soutien de Pierre et Frédérique, eux‑mêmes en difficulté.

Perrine , l'une des concurrentes les plus populaires de l'émission télévisée L'amour est dans le pré, a brisé le silence ce mercredi 17 juin 2026 en dévoilant l'ampleur de sa détresse physique et financière.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle explique qu'elle a dû engager une procédure de liquidation tant de son exploitation agricole que de son patrimoine personnel, une décision dictée par la gravité de sa maladie de Crohn, qui s'est aggravée depuis le début de l'année.

"Je suis arrivée à bout physiquement, je souffre beaucoup, cette année a été la pire de ma vie", confie‑telle, ajoutant que les traitements ont dû être intensifiés sans réel bénéfice. La situation s'est aggravée avec le récent accident vasculaire cérébral de sa mère, qui était son principal soutien sur la ferme.

Privée de ce secours familial, Perr Perrine se retrouve confrontée à une cascade de difficultés : l'obligation de vendre la ferme, la perte de sa maison et l'impossibilité d'obtenir un emprunt bancaire à cause de son état de santé déclinant. Elle indique que le tribunal statue aujourd'hui sur la garde de certains biens, mais qu'elle ne pourra pas s'y rendre en personne, ce qui ajoute à son sentiment d'impuissance.

Outre ses propres tourments, Perrine a reçu un message de soutien de la part de Pierre et Frédérique, le couple emblématique qui a également connu de graves problèmes financiers et doit aujourd'hui céder sa ferme et sa maison. Leur réponse, à la fois compatissante et teintée d'une dure réalité, souligne que si la comparution au tribunal est déjà une épreuve, la détérioration d'une santé fragile constitue un fardeau bien plus lourd.

"Passer au tribunal, c'est une chose, mais avoir une mauvaise santé qui se dégrade, c'est autre chose", ont-ils écrit. Ce soutien inattendu illustre la solidarité qui peut naître parmi les agriculteurs en difficulté, même lorsque chacun lutte pour survivre à ses propres dettes et à la pression des créanciers. En parallèle, le fait divers a relancé l'attention des médias sur la santé des agriculteurs, un sujet pourtant souvent négligé.

Les révélations de Perrine ont suscité une vague de commentaires sur les réseaux, rappelant les enjeux de la précarité médicale dans les zones rurales, où l'accès aux soins spécialisés reste limité. De nombreux internautes ont appelé à la création d'un fonds d'urgence dédié aux agriculteurs atteints de maladies chroniques, arguant que la perte d'une exploitation ne doit pas signifier la perte de la dignité ou de la santé du propriétaire.

Des associations de patients atteints de la maladie de Crohn ont également proposé leur aide, proposant des consultations gratuites et un accompagnement administratif pour simplifier la procédure de liquidation. Cette prise de conscience collective pourrait, à terme, influencer les décideurs politiques à renforcer les mesures de soutien, tant sur le plan sanitaire que financier, afin d'éviter que d'autres agriculteurs ne se retrouvent dans une situation similaire à celle de Perrine, dont le combat personnel pourrait devenir le symbole d'une réforme nécessaire du système de protection sociale agricole





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