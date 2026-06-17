Perrine (L'amour est dans le pré) annonce une étape cruciale dans la liquidation de sa ferme et ses soucis de santé

Perrine, candidate de L'amour est dans le pré en 2023, donne des nouvelles de sa liquidation judiciaire et de ses problèmes de santé. Elle devait passer au tribunal mais ne peut s'y rendre. Elle espère garder sa voiture et ses affaires personnelles.

Perrine , ancienne candidate de l'émission L'amour est dans le pré sur M6 en 2023, a récemment partagé une vidéo sur Instagram pour donner des nouvelles de la liquidation de sa ferme, une procédure qui s'éternise et la contraint à passer de nouvelles étapes judiciaires.

Ce mercredi 17 juin 2026, elle devait se présenter physiquement au tribunal pour discuter de la conservation de ses biens personnels. Malheureusement, en raison de problèmes de santé récurrents, elle a annoncé qu'elle ne pourrait pas se déplacer. Elle a néanmoins tenu à informer ses abonnés de l'évolution de sa situation. Perrine a expliqué avoir demandé l'autorisation de garder sa voiture, qui a 12 ans, ainsi que son téléphone et son ordinateur.

La décision du tribunal devait tomber aujourd'hui, mais son absence compromet le processus. Beaucoup de personnes lui ont demandé pourquoi elle ne pouvait pas conserver sa maison. En raison d'une liquidation à la fois professionnelle et personnelle, elle n'a pas le droit de souscrire un prêt bancaire. Comme elle l'a déclaré, elle aurait aimé garder sa maison, mais cela lui est impossible.

Depuis plusieurs mois, Perrine traverse des difficultés tant professionnelles que personnelles. En mai dernier, elle révélait qu'elle suivait une formation pour devenir secrétaire médicale, après avoir exercé le métier d'agricultrice pendant des années. Ce changement de carrière, même s'il est brutal, lui permet de rebondir après la fermeture de son exploitation.

Cependant, la liquidation judiciaire de sa ferme n'est pas encore terminée, et elle doit faire face à des problèmes de santé supplémentaires. Elle doit subir une IRM prochainement et tiendra ses abonnés informés des résultats, ainsi que de la décision du tribunal concernant ses biens. Perrine, qui avait participé à L'amour est dans le pré pour trouver l'amour, n'avait pas rencontré l'homme de sa vie lors de l'émission.

Depuis, sa vie a pris un tournant inattendu avec la liquidation de sa ferme et ses ennuis de santé. Elle reste néanmoins positive et déterminée à surmonter ces épreuves. Dans sa vidéo, elle a remercié ses abonnés pour leur soutien et leur a promis de les tenir au courant de l'évolution de sa situation judiciaire et médicale. Cette nouvelle étape dans sa vie marque un tournant important, et elle espère pouvoir bientôt tourner la page sur cette période difficile.

Perrine a également rappelé qu'elle n'avait pas le droit de contracter un emprunt bancaire en raison de sa situation de liquidation, ce qui complique encore davantage son avenir. Elle doit donc se contenter de ce que le tribunal lui accordera. Malgré tout, elle garde espoir et se concentre sur sa nouvelle formation de secrétaire médicale, qui pourrait lui offrir une stabilité professionnelle.

Ses abonnés, nombreux à la suivre depuis l'émission, lui témoignent régulièrement leur affection et leur soutien dans les commentaires. Perrine a conclu sa vidéo en remerciant tout le monde pour leur bienveillance et en promettant de donner des nouvelles dès que possible. Cette situation met en lumière les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les agriculteurs et les anciens candidats de télé-réalité après leur passage à l'écran.

Perrine espère que son histoire pourra servir d'exemple ou au moins sensibiliser le public à ces réalités parfois difficiles. En attendant, elle continue de se battre pour reconstruire sa vie, un pas après l'autre





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