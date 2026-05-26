Perrine dénonce les critiques et les harcèlements sur Mariés au premier regard

La candidate de Mariés au premier regard, Perrine, a pris la parole sur Instagram pour dénoncer les critiques et les harcèlements qu'elle a subis depuis la diffusion de l'émission. Elle révèle être épuisée émotionnellement et se sentir blessée, incomprise et profondément affectée par l'injustice de certaines situations.

Perrine , candidate de Mariés au premier regard, prend la parole sur Instagram pour dénoncer les critiques et les harcèlements qu'elle a subis depuis la diffusion de l'émission.

Elle révèle être épuisée émotionnellement et se sentir blessée, incomprise et profondément affectée par l'injustice de certaines situations. Elle rappelle que ce n'est pas la première fois qu'une candidate de l'émission est vivement critiquée sur les réseaux sociaux, et souhaite que ce harcèlement s'arrête. Elle explique que les images diffusées ne reflètent pas toujours la réalité vécue et que les critiques et les insultes qu'elle a reçues ont un impact négatif sur elle.

Elle souhaite que les téléspectateurs comprennent que ce qui est vu à l'écran ne reflète pas toujours la réalité





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