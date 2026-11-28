Le bureau et la résidence d'Ambroise de Rancourt, ancien directeur de cabinet de Marine Le Pen, ont été perquisitionnés le 9 novembre dans le cadre de l'enquête sur les fuites d'informations au Rassemblement National.

Les services de l'Inspection générale de la police nationale ont perquisitionné, le 9 novembre, le bureau situé au siège du Rassemblement National ainsi que la résidence personnelle d'Ambroise de Rancourt. Cet événement marque une escalation significative dans l'enquête judiciaire visant à identifier les sources de fuites d'informations confidentielles au profit du parti politique d'extrême droite.

Détails de l'opération et rôle d'Ambroise de Rancourt

Cette opération conjointe a été menée par des enquêteurs de l'IGPN accompagnés de deux juges d'instruction parisiens. Ambroise de Rancourt, ancien directeur de cabinet de Marine Le Pen, occupe actuellement les fonctions de coordinateur du programme présidentiel du Rassemblement National. Les autorités judiciaires soupçonnent cet homme politique d'avoir été le destinataire principal d'informations classées confidentielles provenant du ministère de l'Intérieur.

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La perquisition vise à recueillir des preuves matérielles établissant la chaîne de transmission de ces données sensibles. Les enquêteurs cherchent à déterminer avec précision comment les informations concernant les procédures judiciaires du parti ont été divulguées et acheminées jusqu'aux instances dirigeantes du mouvement politique. Cette étape est cruciale pour comprendre les mécanismes internes supposés de cette opération de renseignement politique.

Le mail confidentiel au cœur des soupçons

L'affaire a pris une tournure concrète lors de la découverte d'une copie d'un e-mail confidentiel lors d'une perquisition menée au domicile d'un proche de la candidate, situé à Rome. Ce document électronique, envoyé par une fonctionnaire du secrétariat général du ministère de l'Intérieur, était initialement destiné à sa hiérarchie directe, et notamment au patron du service concerné.

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La missive révélait que l'expéditrice avait été auditionnée par la brigade financière et anticorruption de Paris. Cette audition s'inscrivait dans le cadre d'une autre enquête judiciaire portant sur des soupçons de financement illégal des campagnes électorales du Rassemblement National en 2022 et en 2024, ainsi que sur des prêts litigieux émanant de particuliers. Le contenu de ce courrier constitue une pièce maîtresse qui lie directement le ministère à des procédures actives concernant le parti.

Positionnement de Marine Le Pen et du RN

Marine Le Pen a simplement constaté la perquisition du bureau d'Ambroise de Rancourt et a appris celle de son domicile a posteriori. Selon les sources proches du dossier, la candidate n'a jamais été tenue au courant du fond de l'affaire ni n'a reçu le moindre document suspect. Cette ignorance supposée est utilisée par la défense pour isoler la candidate des responsabilités pénales directes.

La direction du Rassemblement National a immédiatement tenu à clarifier la portée de ces mesures. Ils ont affirmé que la perquisition ne met en cause ni le parti en tant qu'institution, ni la candidate à la présidence de la République. Ils ont souligné que, si Marine Le Pen avait été visée directement, son bureau de candidate aurait également été perquisitionné, ce qui n'a pas été le cas.

Conséquences pour le préfet Hugues Moutouh

En parallèle de ces perquisitions, la situation du préfet Hugues Moutouh a fortement évolué. Ce haut fonctionnaire était suspecté d'être une taupe du Rassemblement National au sein de l'administration intérieure. Il avait précédemment demandé à être relevé de ses fonctions après la révélation publique des soupçons pesant contre lui, reconnaissant indirectement la gravité de la situation.

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Cette remise en cause a conduit le gouvernement à prendre des mesures disciplinaires majeures. Le préfet Hugues Moutouh a été officiellement démis de ses fonctions lors du conseil des ministres qui s'est tenu mercredi. Cette sanction symbolise la volonté des autorités de traiter avec la plus grande rigueur les atteintes à la neutralité de l'État et à la protection des secrets de l'instruction judiciaire.

Impact politique et prochaines étapes

Simon Abkarian, l'acteur connu pour son interprétation de De Gaulle, a pris la tête du Théâtre du Soleil, un fait divers culturel qui contraste avec l'intensité de l'actualité politique. Cependant, l'attention reste focalisée sur cette nouvelle page de l'enquête judiciaire. Les investigations se poursuivent pour vérifier l'étendue des fuites et identifier tous les maillons de la chaîne.

Les conséquences pour le Rassemblement National pourraient être lourdes sur le plan électoral et juridique. La confirmation de la réception d'informations confidentielles pourrait affecter la crédibilité du parti et son image auprès des électeurs. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si ces éléments conduiront à des在charges formelles contre les membres du bureau politique ou si l'affaire s'éteindra dans des procédures de non-lieu.