Perpignan : Quatre agents municipaux placés en garde à vue après des accusations d'agression sexuelle

Quatre agents municipaux de Perpignan ont été placés en garde à vue jeudi après des accusations d'agression sexuelle portées par un jeune homme de 21 ans. L'affaire a été révélée lors d'un conseil municipal par le maire Louis Alliot.

Une affaire de violence et d'agression sexuelle a secoué la ville de Perpignan . Suite à des accusations d'un jeune homme né en 2002, qui affirme avoir été victime de violences et d'agressions sexuelles lors de son interpellation dans le quartier Saint-Mathieu, quatre agents municipaux ont été placés en garde à vue ce jeudi.

Une enquête a été ouverte pour « agression sexuelle par une personne abusant de son autorité » par le procureur de la République Jean-David Cavaillé, comme l'indique L'Indépendant. Les quatre agents ont été libérés dans la soirée. Le jeune homme a subi un examen médical qui a révélé des traces d'agression sexuelle et a conclu à un jour d'ITT. L'édile de Perpignan, Louis Alliot, a déclaré avoir pris contact avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et assuré suivre l'affaire de près, selon Ici Roussillon. Force Ouvrière (FO), quant à elle, évoque de « fausses accusations » de la part d'un « délinquant dealer » et assure que l'intervention des agents a été menée dans le strict respect des règles. Le syndicat appelle également l'ensemble de la police municipale de Perpignan à ne plus assurer aucune intervention tant que « l'honneur » de leurs collègues n'a pas été « lavé ».





