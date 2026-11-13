Pernille Blume donne naissance à sa fille Sommer le 6 novembre 2026

La championne olympique danoise Pernille Blume a accouché le 6 novembre 2026. Elle a annoncé la venue de sa fille prénommée Sommer sur les réseaux sociaux.

La championne olympique danoise Pernille Blume est entrée dans le cercle restreint de la maternité pour la première fois de sa vie. L'annonce officielle de cet événement familial majeur a été publiée sur le réseau social Instagram ce mercredi 11 novembre. Cette nouvelle marque un tournant significatif dans la vie privée de l'ancienne nageuse de haut niveau, qui avait officiellement mis fin à sa carrière sportive en 2022. Après des années de compétition internationale de très haut niveau, Pernille Blume partage désormais sa vie avec sa nouvelle petite fille.

L'accouchement de Pernille Blume et dévoilement du prénom

Pernille Blume a confirmé la naissance de son premier enfant survenue le 6 novembre 2026. Dans un post détaillé accompagné de plusieurs photographies, l'athlète a révélé le prénom choisi pour sa fille : Sommer. Elle a qualifié cette arrivée d'un moment doux survenu pendant une matinée d'automne ensoleillée. La légende de sa publication saluait explicitement l'entrée dans le monde de leur fille prénommée Sommer. Les images partagées montrent la nouvelle mère tenant son nourrisson emmitouflé dans une couverture, ainsi que des instants de leur retour à la maison.

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Les photos de la première sortie à Copenhague

La publication a également mis en lumière les premiers pas de la famille à l'extérieur de leur domicile. Pernille Blume a dévoilé un cliché réalisé lors de leur première balade en poussette après leur retour de la maternité. Sur cette photo, la mère de famille est visible vêtue d'une veste et d'un bonnet, penchée vers sa fille installée confortablement dans son siège-auto. Une autre image montre son compagnon se tenant debout à côté de la poussette dans les rues de Copenhague. Ces visages partagés avec ses abonnés offrent un aperçu intime de leur quotidien familial naissant.

L'histoire amoureuse avec Florent Manaudou et sa séparation

Cette nouvelle étape de la vie de Pernille Blume fait écho à son histoire passée avec le nageur français Florent Manaudou. Le couple avait longtemps été considéré comme l'une des relations emblématiques du monde de la natation mondiale. Les deux sportifs avaient officialisé leur union en 2020 avant de franchir une nouvelle étape importante l'année suivante. Leur séparation a permis à chacun de poursuivre son chemin personnel. Florent Manaudou a depuis tourné la page de cette relation pour entamer une nouvelle histoire.

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La nouvelle relation sentimentale de Florent Manaudou

Florent Manaudou a confirmé son rapprochement avec la danseuse Elsa Bois lors de sa participation à la saison 14 de l'émission de danse. Le nageur français, qui partage douze ans d'âge avec sa compagne, a progressivement confirmé ce lien sentimental par leurs apparitions publiques conjointes. Leur histoire est décrite comme une belle relation amoureuse qui s'installe durablement. Elsa Bois, présente pour soutenir Florent Manaudou, l'a notamment accompagné lors de ses adieux officiels à la compétition à l'aquatique olympique de Saint-Denis le 15 août 2026.

Les réactions familiales et le contexte sportif

La famille Manaudou a joué un rôle central dans le parcours de Florent Manaudou, notamment lors de ses dernières compétitions internationales. Sa sœur Laure Manaudou a rendu hommage à son frère en rappelant la fierté qu'elle ressent pour ses réalisations sportives. Le contexte émotionnel entourait les adieux du nageur, marqué par une forte présence de son entourage proche. Cette célébration de carrière coïncide avec les évolutions personnelles de son ex-petite amie Pernille Blume, qui célèbre maintenant une paternité avec Sommer.