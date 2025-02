Permis de conduire à 17 ans: le carton des jeunes et l'avenir de la conduite accompagnée

Le permis de conduire à 17 ans rencontre un succès fulgurant avec une augmentation massive des inscriptions et un taux de réussite élevé. Cette évolution soulève des questions sur l'avenir de la conduite accompagnée.

À l'âge de 17 ans, on décroche son baccalauréat, on enchaîne les soirées et on a soif de liberté. Mais depuis plus d'un an, ces jeunes adultes en quête d'indépendance peuvent prendre le volant d'une voiture, seuls, sans attendre la majorité. Une évolution réglementaire dans l'apprentissage de la conduite introduite, rappelons-le, par le gouvernement le 1er janvier 2024.

Et le permis de conduire à 17 ans fait un véritable carton à en croire les chiffres du réseau d'auto-écoles ECF (École de conduite française) de 2024. Outre une augmentation de 24% des inscriptions à l'examen chez les jeunes de 15 à 17 ans, le nombre d'inscriptions chez les jeunes de 17 ans au permis de conduire B a bondi de 135% par rapport à 2023 ! Un intérêt pas vain puisque le taux de réussite à l'examen s'avère contre toute attente des plus élevés : celui des jeunes de 17 ans se révèle même supérieur à la moyenne nationale avec 73%, contre environ 58% pour l'ensemble des candidats. « Les élèves de 17 ans sont aujourd'hui nettement plus nombreux à fréquenter nos salles de code, contrairement à ceux de 18 ans et plus, qui privilégient généralement notre plateforme de révision en ligne. Cette différence s'explique probablement par leur statut, souvent encore sous la tutelle parentale, et par leur environnement scolaire. Leur capacité d'apprentissage, renforcée par leur scolarisation, leur permet de progresser plus rapidement et d'afficher un taux de réussite au code supérieur », explique l'ECF. À lire aussi : Permis de conduire : jeunes conducteurs, attention à la faute la première année ! La conduite accompagnée peut-elle évaluer aussi ? Aujourd'hui, cette nouvelle génération de conducteurs qui prend la route plus tôt peut bousculer les habitudes et questionner l'avenir de la formation à la conduite, notamment la traditionnelle conduite accompagnée, accessible dès l'âge de 15 ans. Traditionnellement, la conduite accompagnée permet aux apprentis conducteurs d'acquérir de l'expérience aux côtés d'un adulte avant de pouvoir passer l'examen trois ans plus tard. À lire aussi : Permis de conduire : attention aux arnaques sur les sites de récupération de points Cependant, avec la possibilité d'obtenir le permis dès 17 ans, cette méthode semble moins attractive selon l'ECF, surtout auprès des jeunes de 16 ans, en expliquant que le taux d'inscription a en effet diminué de 28%. Oui, ces ados n'ont peut-être pas forcément envie de payer leur formation ou de négocier avec les parents pour utiliser la voiture familiale sous surveillance alors qu'ils n'ont plus qu'un an à attendre pour obtenir le précieux sésame. Mais, l'auto-école constate aussi en parallèle un certain rajeunissement des candidats à la conduite accompagnée. Dans le réseau ECF, les inscriptions de ce jeune public âgé de 15 ans ont augmenté de 52% par rapport à 2023. Alors, vu l'engouement, faut-il également abaisser l'âge minimal de cette pratique ? L'ECF propose de rendre à son tour la conduite accompagnée aux jeunes de 14 ans, et non plus de 15 ans afin de maintenir ces trois années d'apprentissage. Dans les faits, le réseau d'auto-école n'est bien évidemment pas désintéressé en recommandant ce cursus de formation, car il pourrait au passage bénéficier d'une nouvelle clientèle. Mais cette proposition a bien des chances d'être entendue et acceptée par le gouvernement, car la Sécurité routière considère aussi que ce mode d'apprentissage de la conduite accompagnée demeure le plus probant. >>Ne ratez rien de l’actualité de l’automobile en vous abonnant à notre newsletter aut





