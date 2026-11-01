Périgny bat Chauray en D1 Régionale grâce à Eliott Baudry

Périgny remporte un succès mérité à Chauray en D1 Régionale (0-1). Le gardien Eliott Baudry a assuré la victoire pour les Maritimes en Deux-Sèvres ce samedi.

Périgny a décroché une victoire importante en déplacement à Chauray ce samedi, s'imposant sur le score de 0-1 dans le cadre du championnat de D1 Régionale. Cette performance sportive, globalement méritée malgré une entrée en match difficile, permet à l'équipe des Maritimes de confirmer sa bonne forme et de consolider sa position dans le classement.

Une entente ratée pour Chauray

Les joueurs de Chauray, évoluant avec leurs réservistes, ont dominé les débats durant les premières minutes de la rencontre. Keita, opérant en tant que pivot, a eu plusieurs opportunités de marquer sans succès, notamment à la troisième et à la quatrième minute du jeu. Malgré une série de dribbles impressionnante qui a vu son tir frôler la barre transversale à la septième minute, l'attaquant n'a pas pu ouvrir la marque.

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La défense de Périgny, conduite par le gardien Eliott Baudry, a dû faire preuve de grande vigilance face aux attaques adverses. Le centre-tir de Chegra, à la huitième minute, a été dévié par Baudry, empêchant le capitaine Haris Ali de profiter du rebond. Les locaux ont également poussé à l'attaque, avec Allagbé repoussant une action dangereuse de Martin à la vingt-et-unième minute, tandis que Dugleux butait sur la garde du gardien de Périgny à la vingt-deuxième minute.

Eliott Baudry, héros de la rencontre

Le tournant de la partie est intervenu avant la pause, lorsque Périgny a su punir l'imprécision et le trop grand attentisme de Chauray. À la trente-deuxième minute, après un beau centre de Courthes, Devaud a profité d'un espace dans la surface pour ajuster de près le gardien Allagbé. Ce but a permis aux visiteurs de prendre l'avantage au score, brisant le rythme de l'équipe locale qui peinait à créer des clartés offensives.

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La suite du match a confirmé la solidité de la charnière arrière de Périgny, et particulièrement le rôle décisif d'Eliott Baudry. Malgré deux interventions de Martin à la cinquante-deuxième minute qui ont effrayé les visiteurs, le gardien a continué à assurer sa charge. Son intervention a été déterminante, faisant de lui l'homme de la rencontre et le principal artisan de ce résultat positif en Deux-Sèvres.

Une fin de match maîtrisée par Périgny

Après la pause, Chauray a tenté de réagir en faisant entrer du banc, mais ses efforts sont restés vains. Boulanger a envoyé sa tête de peu à côté sur coup franc à la soixante-et-unième minute. Peu après, à la soixante-dixième minute, Baudry a réalisé une autre save sur penalty, refusant aux locaux toute chance de revenir au score et scellant définitivement la victoire de ses coéquipiers.

Périgny a même manqué plusieurs occasions d'étendre son avantage, avec des tirs de Burgeaud, Aboubacar et Rousseau restant sans effet. Ce succès permet aux Maritimes de s'ancre plus fermement en haut du tableau, portant un témoignage de résilience et de capacité à inverser une situation dominée initialement. La victoire reste un résultat logique au vu de la qualité des interventions défensives et de l'efficacité offensive finale.