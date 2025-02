Perdre du Poids Sans Efforts : La Clée Réside dans les Céréales Complètes et les Protéines

Le Pr Frankin Joseph de la clinique de perte de poids Dr Frank offre des conseils pour maigrir sans efforts. Selon lui, l'abandon des glucides raffinés et leur remplacement par des céréales complètes ou des protéines est la clé du succès. Ce changement simple d'alimentation peut entraîner une perte de poids significative et durable.

Le Professeur Frankin Joseph, de la clinique de perte de poids Dr Frank , a donné des conseils précieux pour maigrir sans efforts dans la presse britannique le 12 février. Selon lui, la clé du succès réside dans la limitation de la consommation de glucides raffinés et leur substitution par des céréales complètes ou des protéines .\« Lorsque vous consommez des glucides raffinés , votre corps les traite rapidement, ce qui vous donne à nouveau faim peu de temps après.

En optant pour des céréales complètes comme le riz brun, le pain complet ou l'avoine, vous ralentissez la digestion et maintenez la glycémie stable, ce qui réduit les grignotages et l'apport calorique global », explique l'expert. Il poursuit en recommandant de privilégier les protéines au petit-déjeuner et au dîner : « Au lieu de pain blanc grillé le matin, optez pour des œufs ou du yaourt grec. Au lieu de pâtes pour le dîner, essayez des alternatives à base de lentilles ou du riz au chou-fleur. Les protéines sont plus rassasiantes que les glucides, vous mangerez donc naturellement moins tout au long de la journée. »\Ce simple changement d'alimentation peut entraîner une réduction de 250 à 500 calories par jour, soit un déficit de 7 500 à 15 000 calories en un mois, équivalent à une perte de graisse d'un à deux kilos. Les céréales complètes et les protéines aident également à réguler la ghréline, hormone stimulatrice de l'appétit. 'Les céréales complètes et les protéines vous permettent de vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible de vous tourner vers des collations malsaines ou de trop manger plus tard dans la journée', explique le Pr Joseph. Au lieu de régimes restrictifs, cette approche permet une régulation du poids à long terme





topsante / 🏆 52. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Perte De Poids Céréales Complètes Protéines Glucides Raffinés Régime Méditerranéen Dr Frank

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Je suis nutritionniste et voici comment perdre du ventre sans compter les calories (et sans efforts)Il y a un mythe persistant dans le monde de la perte de poids : celui des calories. Si leur rôle est indéniable, devoir les compter à chaque repas peut

Lire la suite »

Perdre du poids : ces 8 protéines à privilégier quand on veut perdre du grasEn quête d’un dîner léger et gourmand qui booste votre silhouette ? Voici 8 protéines maigres parfaites pour perdre du poids tout en se régalant. Et non, pas besoin de se contenter d’une feuille de salade !

Lire la suite »

Perdre du poids sans régime : 6 conseils du Dr Jimmy MohamedAvec l'arrivée du printemps, beaucoup souhaitent retrouver une silhouette avantageuse. Le Dr Jimmy Mohamed propose six conseils simples et efficaces pour perdre du poids sans régime strict. Parmi ses recommandations : consommer des fibres (30g de graines de lin par jour), manger lentement en laissant son téléphone de côté, ajouter une cuillère à soupe de vinaigre à ses repas, boire beaucoup d'eau (1,5 litre par jour) et dormir suffisamment.

Lire la suite »

Cet aliment conseillé par Jimmy Mohamed vous aide à perdre du poids sans exploser votre budgetEt si perdre du poids était aussi simple que de rajouter un peu de vinaigre dans votre assiette ?

Lire la suite »

Ce Jus Miracle Aide à Perdre du Poids sans Sport ni RégimeUn nouvel étude suggère que la consommation quotidienne de jus de sureau peut aider à la perte de poids en influençant positivement le microbiome intestinal, la régulation de la glycémie et la combustion des graisses.

Lire la suite »

Perdre du poids avec un petit budget : cet aliment recommandé par Jimmy MohamedD'après Jimmy Mohamed, il est possible de perdre du poids grâce à cet aliment pas cher que l'on consomme au quotidien !

Lire la suite »