Perceuse visseuse sans fil : promotions Cdiscount et modèles à moins de 100 euros

Découvrez les meilleures offres de perceuse visseuse sans fil chez Cdiscount. Modèles Powtools, Teeno et Scheppach en promotion avec accessoires inclus.

Les outils de bricolage font l'objet de promotions importantes sur la plateforme de vente en ligne Cdiscount. Les particuliers recherchant des équipements performants et abordables peuvent désormais acquérir une perceuse visseuse sans fil de la marque Powtools pour seulement vingt-sept euros et cent quatre-vingt-dix-neuf centimes. Cette offre se distingue par un rapport qualité-prix exceptionnel et l'inclusion d'un kit complet d'accessoires ainsi que d'une mallette de rangement dédiée.

Le modèle Powtools offre un excellent rapport qualité prix

Cet outil multifonction est considéré comme indispensable pour les bricoleurs occasionnels comme pour les utilisateurs réguliers. Il permet de réaliser une multitude de tâches domestiques telles que le montage de meubles, la fixation de cadres ou d'autres travaux de rénovation légère. La perceuse visseuse sans fil de Powtools est particulièrement appréciée pour sa versatilité et sa facilité d'utilisation dans divers environnements.

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L'appareil est livré avec un grand nombre d'embouts de tournevis adaptés à différentes situations. Ces embouts incluent des pointes plates et cruciformes pour s'adapter à tous les types de vis. Des forets de perçage sont également fournis pour permettre le perçage de plusieurs matériaux et varier les diamètres des trous réalisés.

Un éclairage intégré très pratique permet de bien visualiser la zone de travail, même dans des endroits sombres ou exigus. L'outil dispose de deux vitesses pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Il a reçu une note de quatre virgule deux sur cinq suite aux avis laissés par les précédents acheteurs.

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La livraison en point de retrait est gratuite pour cette référence. L'achat est également éligible aux avantages du programme de fidélité Cdiscount à Volonté, qui coûte vingt-neuf euros par an. Cet abonnement donne accès à divers avantages supplémentaires pour les acheteurs réguliers.

Alternatives Teeno et Scheppach à moins de cent euros

D'autres modèles de perceuses visseuses sans fil sont proposés à des prix compétitifs sur la même plateforme. La perceuse visseuse sans fil de la marque Teeno est disponible au tarif réduit de soixante-quatorze euros et cent quatre-vingt-dix-neuf centimes. Ce prix représente une remise de quarante-cinq euros par rapport au prix initial de cent dix-neuf euros et cent quatre-vingt-dix-neuf centimes.

Ce modèle de Teeno s'utilise sur de nombreux matériaux tels que le bois, la céramique, le plastique et le métal. Il possède un manche ergonomique antidérapant ainsi qu'une poignée supplémentaire sur le côté pour plus de stabilité. Un bouton reverse permet de visser et de dévisser avec aisance.

Le kit comprend soixante-seize accessoires rangés dans une mallette dédiée. La livraison à domicile est gratuite pour cet article. L'éclairage intégré facilite l'utilisation dans des conditions de luminosité variables.

La perceuse visseuse sans fil de Scheppach est proposée à soixante-neuf euros et cent quatre-vingt-dix-neuf centimes. Elle offre le choix entre deux vitesses et vingt-cinq niveaux de couple. Un clip de ceinture est présent sur l'appareil pour garder les mains libres.

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Large gamme de promotions sur les outils de jardinage

Cdiscount propose une sélection étendue de bons plans sur les outils de jardin et de bricolage. Le sécateur électrique sans fil Teeno est vendu cinquante-quatre euros et cent quatre-vingt-dix-neuf centimes au lieu de soixante-neuf euros et cent quatre-vingt-dix-neuf centimes. Le taille-haies sans fil Einhell est à trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-cinq centimes.

La mini tronçonneuse électrique sans fil Tanbaby de six pouces est disponible à vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes. La débroussailleuse électrique sans fil est à trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, soit une réduction par rapport à son prix initial de quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes.

Le robot tondeuse sans fil périphérique Ecovacs Goat O800 RTK pour une surface de huit cents mètres carrés est à six cents quarante-neuf euros. Le coffret de cent vingt outils à main Makita est proposé à quatre-vingt-huit euros et cinquante centimes. L'abri de jardin en métal de deux mètres soixante-quinze est à cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes.

Les offres sont à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles. Il est recommandé de consulter rapidement les conditions sur le site officiel. Le programme de fidélité reste une option intéressante pour optimiser les économies sur ces achats d'équipements professionnels ou domestiques.