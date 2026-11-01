Perceuse Parkside X 20 V Team en promotion chez Lidl

La perceuse-visseuse Parkside 20 V PABS 20-Li I9 est disponible à 19,99 euros chez Lidl. Cet outil de la série X 20 V Team offre une batterie unique pour toute la gamme.

Les outils de la marque Parkside, distribués par l'enseigne de grande distribution Lidl, connaissent un succès grandissant auprès des consommateurs, qu'ils soient bricoleurs amateurs ou professionnels du bâtiment.

Dans ce contexte de forte demande, l'entreprise propose actuellement une offre particulièrement attractive sur son produit phare, la perceuse-visseuse. Ce modèle spécifique appartient à la gamme Parkside X 20 V Team, une série reconnue pour son écosystème de batteries compatibles entre tous les appareils.

L'intérêt principal de cette gamme réside dans l'universalité des accus. Une seule et même batterie peut être installée sur l'ensemble des outils de la série Parkside X 20 V Team. Cette caractéristique offre une praticité indéniable pour l'utilisateur, car il n'est pas nécessaire d'investir dans un nouvel accus chaque fois qu'il souhaite acquérir un nouveau gadget d'entretien ou de construction pour son domicile ou son chantier.

Si le consommateur possède déjà un accumulateur de la série Parkside X 20 V Team, il peut se procurer la perceuse-visseuse Parkside 20 V PABS 20-Li I9 à un tarif réduit. Cet outil figure parmi les plus sollicités du catalogue pour ses performances polyvalentes. Elle dispose d'un couple de 45 Newtons-mètre, une puissance suffisante pour percer une large variété de matériaux sans effort excessif.

L'utilisation de cet appareil pour visser ou dévisser est rendue particulièrement intuitive grâce à la possibilité de doser la vitesse de rotation avec une grande précision. Pour s'adapter à tous les besoins spécifiques liés aux travaux de bricolage, l'utilisateur dispose d'une bague dédiée pour sélectionner le couple maximal nécessaire. Cette fonctionnalité évite notamment d'abîmer les matériaux fragiles lors du vissage.

L'engin est également équipé d'un mandrin autoserrant, permettant de changer d'embout en quelques secondes sans outil complémentaire. Pour les interventions dans des zones mal éclairées, la présence d'une petite LED intégrée est un atout majeur. Cette lumière vient illuminer précisément la zone de travail, améliorant ainsi la sécurité et le confort d'utilisation dans des environnements sombres.

L'ensemble du produit est fourni avec une mallette rigide, garantissant un rangement sécurisé et un transport facile. Bien que le prix public indiquant 51,99 euros inclue la batterie et le chargeur, l'outil nu est actuellement proposé à 19,99 euros chez Lidl. Cette offre profite de la stratégie de popularité de la marque Parkside qui continue de conquérir le marché des outils accessibles.

Les experts de l'équipe shopping de BFMTV ont réalisé ce contenu, soulignant l'indépendance de cette rédaction par rapport à la ligne éditoriale générale du site. Les prix mentionnés restent indicatifs et peuvent évoluer selon les stocks disponibles et les campagnes promotionnelles en cours. L'enseigne Lidl maintient ainsi une politique agressive sur ses produits propriétaires pour fidéliser sa clientèle.