Pénuries de Quétiapine : L'ANSM Adoucit les Recommandations

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a émis de nouvelles recommandations aux professionnels de santé face aux pénuries de quétiapine, un médicament prescrit fréquemment pour les troubles bipolaires et la schizophrénie. L'agence encourage les médecins à privilégier des alternatives dès que possible, sauf indication pour les troubles bipolaires. Les pharmacies mettront en place un dispositif de délivrance à l'unité de comprimés et de préparations magistrales pour éviter toute interruption de traitement.

Face aux pénurie s de quétiapine , un traitement psychiatrique très prescrit pour les troubles bipolaires et la schizophrénie , l'agence du médicament a diffusé vendredi des recommandations supplémentaires aux médecins et aux pharmaciens. L'Agence nationale de sécurité du médicament ( ANSM ) a ainsi demandé aux médecins d'opter pour une alternative à la quétiapine « dès que possible et sauf trouble bipolaire », et non plus seulement lors des démarrages de traitements.

Lorsque le traitement doit être maintenu ou dans l'attente de la prescription d'une alternative, pour éviter toute interruption de traitement, un dispositif de délivrance à l'unité de comprimés et de préparations magistrales sera « effectif en milieu de semaine prochaine » en pharmacies, a ajouté l'agence. Les préparations magistrales (médicaments fabriqués sur mesure par le pharmacien en cas d'indisponibilité de la prescription initiale) « ne permettront pas de couvrir l'ensemble des besoins » et « doivent être utilisées uniquement pour les patients nécessitant un traitement par quétiapine sans autre alternative », a-t-elle précisé. « Un problème de production » a été évoqué par l'ANSM concernant la quétiapine, une molécule utilisée dans le traitement de plusieurs pathologies mentales, dont les troubles bipolaires et la schizophrénie. Elle peut également être employée dans les dépressions, mais son usage fait moins consensus et n'est censé intervenir qu'en complément d'un antidépresseur classique. La quétiapine est commercialisée sous le nom Xeroquel par le laboratoire français Cheplapharm, et sous des versions génériques par d'autres groupes. La molécule de base est largement produite par une entreprise grecque, Pharmaten. Fin janvier, l'agence du médicament avait déjà annoncé une première série de mesures, comprenant l'interdiction des exportations et, surtout, une restriction des prescriptions. Elle avait alors demandé aux psychiatres de ne plus commencer un traitement sous quétiapine pour d'autres raisons qu'un trouble bipolaire. « Les alternatives doivent être privilégiées pour toutes les autres indications », avait recommandé l'ANSM.





