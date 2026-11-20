La pénurie de pommes de terre persiste en Algérie avec des prix atteignant 180 dinars. Les consommateurs multiplient les déplacements et achètent aux producteurs face aux pénuries.

La situation de l'approvisionnement en pommes de terre connaît une détérioration significative sur le territoire national, créant des tensions majeures pour les ménages algérie ns. Depuis plusieurs jours, ce légume stratégique, habituellement présent dans tous les foyers, devient une denrée rare et onéreuse. Les marchés traditionnels affichent souvent des étals vides ou des stocks limités, obligeant les citoyens à multiplier les déplacements pour satisfaire leurs besoins alimentaires de base.

Disparités de prix et tensions sur l'offre

Les autorités avaient fixé un plafond des prix lors d'une réunion interministérielle début octobre, entre 60 et 70 dinars le kilo à la production et entre 80 et 90 dinars au détail. Cette mesure réglementaire n'a toutefois pas suffi à enrayer la hausse des tarifs ni la pénurie. Dans certaines localités, les rares quantités disponibles s'écoulent en quelques heures, tandis que les prix pratiqués dépassent largement les seuils officiels. Cette nouvelle tension intervient après plusieurs semaines de fluctuations constantes, marquant un coup dur pour le pouvoir d'achat des consommateurs.

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Opérations de déstockage dans quatre wilayas

Pour tenter de rétablir l'équilibre du marché, des opérations de déstockage ont été lancées spécifiquement dans les wilayas d'Aïn Defla, Médéa, Boumerdès et Bouira. Les stocks conservés dans les chambres froides ont pour objectif de couvrir la période de transition entre deux campagnes agricoles, en attendant l'arrivée des nouvelles récoltes. Ces mesures visent à apaiser les tensions tout en stabilisant temporairement l'offre disponible sur les étals publics.

Files d'attente et qualité contestée à Alger

À Aïn Benian, dans la wilaya d'Alger, un point de vente public situé à l'ancien Office des fruits et légumes d'Algérie (Ofla) a proposé la pomme de terre à 80 dinars le kilo. Cette offre a rapidement attiré une foule importante dès le premier jour de mise en vente. Cependant, les consommateurs qui ont réussi à s'en procurer jugent la qualité passable. Dans les commerces de légumes de la même commune, le produit reste disponible de manière plus limitée, avec des prix allant de 100 à 180 dinars le kilo selon la qualité. Les pommes de terre proposées à 100 dinars sont notamment de plus petit calibre.

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Achat direct et déplacements vers l'est

Dans la région de Blida, notamment à Boufarik, Bouinan et Bougara, de petits agriculteurs proposent directement leur récolte aux automobilistes, en installant des points de vente le long des routes. Une pratique similaire est signalée dans certains villages de la wilaya de Tizi Ouzou, où un jeune agriculteur à Friha a annoncé avoir écoulé ses pommes de terre récoltées dans son propre potager durant le week-end. Plus à l'est de Béjaïa, la recherche du tubercule pousse également certains habitants à élargir leur périmètre d'approvisionnement vers Sétif. Dans cette ville, la pomme de terre est signalée à environ 160 dinars le kilo. Un consommateur affirmant avoir accompagné sa fille étudiante à la cité universitaire a pu acheter des pommes de terre de bonne qualité samedi.

Lasitude sociale et critiques des réseaux sociaux

La pénurie n'a pas seulement alimenté les discussions dans les marchés, elle s'est également invitée dans les publications sur les réseaux sociaux. Les internautes ont choisi, pour beaucoup, d'en rire en circulant des blagues et des photos de pommes de terre présentées comme un produit de luxe. Cette dérision cache une lassitude face aux difficultés répétées d'approvisionnement en produits de première nécessité. Plusieurs internautes établissent un parallèle entre la rareté de la pomme de terre, les inquiétudes autour de la disponibilité de l'huile de table et la cherté des œufs, résumant ainsi les difficultés des ménages pour composer des repas ordinaires.