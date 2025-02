Pénurie de Dentistes en Bretagne: Les Urgences Déntaires Débordées

Le Finistère est confronté à une pénurie de dentistes, entraînant des urgences dentaires débordées et des patients contraints de parcourir de longues distances pour obtenir des soins. La faculté d'odontologie de Brest prévoit de former davantage de chirurgiens-dentistes, tandis que des initiatives locales visent à améliorer l'accès aux soins dentaires dans les zones rurales et périurbaines.

Dans le Finistère, trouver un chirurgien-dentiste est devenu un véritable défi. Les urgences dentaires sont débordées et les patients doivent parfois parcourir plus d'une heure de route pour soigner une simple carie. Face à cette pénurie flagrante de praticiens, la faculté d'odontologie de Brest s'engage à former davantage de chirurgiens-dentistes. \L'ampleur du problème se reflète dans les témoignages des patients.

Antoine Touahri, 18 ans, a attendu plus d'une heure et demie pour être reçu aux urgences dentaires du CHU de Brest. Mélanie Glaçon, 37 ans, attend depuis un an pour un rendez-vous, car la plupart des dentistes ne prennent plus de nouveaux patients. \Selon Sylvie Boisramé, doyenne de la faculté d'odontologie de Brest, la fréquentation des urgences a quintuplé entre 2019 et aujourd'hui, passant de 4 000 à « plus de 13 000 » patients par an. La charge de travail des dentistes bretons est parfois le double de la moyenne nationale, et la majorité des communes bretonnes sont classées en rouge (zones très sous-dotées) en matière de couverture dentaire. Gilles Gourga, président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, souligne que « la meilleure couverture sociale de tous les temps en dentaire » n'est pas suffisante face à la pénurie de praticiens. \Face à ce constat alarmant, la formation de plus de chirurgiens-dentistes est jugée primordiale. La faculté d'odontologie de Brest va augmenter de 40% la taille de sa prochaine promotion, à la rentrée 2025. Une autre initiative consiste à ouvrir des salles de soins dentaires dans les hôpitaux de proximité, où les étudiants pourraient effectuer leur stage de dernière année. Cette expérience, déjà menée avec succès à Carhaix (Finistère), devrait s'étendre à Quimper, puis potentiellement à Lorient et Saint-Brieuc. Certaines voix prônent même une dose de « coercition » pour inciter les jeunes dentistes à s'installer dans les zones désertées, comme en Allemagne





