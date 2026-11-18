Données contradictoires, tolérances d'engagement et enseignants non légalement qualifiés : une analyse des statistiques sur la pénurie d'enseignants au Québec.

La pénurie d'enseignants au Québec fait l'objet de données très variables et parfois contradictoires. Les chiffres avancés par divers acteurs du milieu de l'éducation, puis repris dans les médias, oscillent entre 1 000 et un montant plus élevé, ce qui rend difficile l'établissement d'un portrait fiable de la situation.

Pour tenter de clarifier le débat, des chercheurs du Centre Interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante ont recoupé les statistiques disponibles. Leur travail s'appuie sur plusieurs projets de recherche consacrés à la pénurie enseignante et au recours aux personnes enseignantes non légalement qualifiées, appelées PENLQ.

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Postes vacants et réalité du terrain

Le nombre de postes vacants mesure surtout le nombre de " chaises vides ", c'est-à-dire les classes pour lesquelles aucun enseignant, qualifié ou non, n'a été affecté. Ce chiffre ne dit pas combien d'enseignants qualifiés le système d'éducation réclame réellement.

Contrairement aux médecins, aux avocats, aux infirmières ou aux ingénieurs, les enseignants sont plus difficiles à répertorier, car leur profession n'est pas encadrée de la même manière par un ordre. Dans les autres professions, un poste ne peut pas être occupé par une personne non formée ou non certifiée, si bien que les postes vacants sont non pourvus et la pénurie de main-d'œuvre se quantifie facilement.

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En enseignement, la pénurie est moins visible. Comme des personnes non légalement qualifiées peuvent pourvoir des postes, les postes ne sont pas vacants, mais le besoin de compétences n'est pas forcément comblé.

Tolérances d'engagement et enseignants non qualifiés

Les tolérances d'engagement constituent le principal chiffre présenté par le gouvernement lorsqu'il est interrogé sur le nombre d'enseignants non légalement qualifiés. Elles sont délivrées par le Ministère de l'Éducation, appelé MEQ, aux personnes ayant terminé leur formation initiale à l'enseignement, mais aussi à celles qui sont en cours de formation.

Pour obtenir une tolérance d'engagement, la personne doit détenir un diplôme de cinquième secondaire et une formation supérieure jugée pertinente, terminée ou non, ou son équivalent. Depuis l'année 2023-2024, des personnes inscrites dans un programme de formation peuvent aussi obtenir une qualification légale, même sans avoir commencé la formation.

Le refus d'une tolérance d'engagement n'entraîne aucune conséquence prévue. Une personne non qualifiée déjà embauchée demeure en classe, tout en étant exclue du dénombrement fait par le ministère. Les employeurs restent libres d'établir leurs critères d'embauche et de maintien en poste.

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Ce que révèlent les chiffres officiels

Le nombre de tolérances d'engagement ne mesure que le nombre de documents émis. Il n'indique donc pas combien d'enseignants non légalement qualifiés se trouvent réellement dans les écoles.

Les personnes rémunérées à la suppléance, à taux horaire ou à la leçon ne font, en règle générale, aucune demande de tolérance. Elles sont donc très souvent non légalement qualifiées sans apparaître dans le décompte officiel, ce qui signifie que la majorité des enseignants non légalement qualifiés présents en classe n'ont pas de tolérance d'engagement.

Le nombre réel d'enseignants non légalement qualifiés n'est accessible que par des données plus détaillées. Une synthèse des diverses catégories d'enseignants à l'emploi, recoupant plusieurs sources sur trois années, permet d'apprécier l'augmentation significative du nombre d'enseignants non légalement qualifiés, ainsi que l'importance de savoir qui est inclus et exclu des dénombrements diffusés.