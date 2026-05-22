Penélope Cruz et Tilda Swinton : les meilleures habillées du Festival de Cannes 2026

Les experts mode de Vanity Fair ont sélectionné les meilleurs looks de la quatrième journée de montée des marches du Festival de Cannes 2026, et Penélope Cruz et Tilda Swinton sont à la tête de la liste. Marion Cotillard a également été interviewée par Vanity Fair, et elle a parlé de son besoin de travailler avec des cinéastes qui sont des artistes et qui créent de façon viscérale.

Penélope Cruz a confirmé sa présence au Festival de Cannes 2026 en portant une robe noire longue fendue de la maison de la rue Cambon.

Cette robe est une signature de Matthieu Blazy, qui a également travaillé sur l'effet floral qui est devenu une signature de la marque. Penélope a choisi de rappeler son statut de star en portant des boucles d'oreilles en forme d'étoiles en diamants soulignés de barrettes d'onyx signées Chanel Joaillerie. Le look de Penélope est parfait pour le grand soir, et elle a réussi à jouer la carte du chic au carré.

Cependant, Tilda Swinton est la reine incontestée de la catégorie des gens qui sont à leur avantage quoi qu'ils portent. Elle a un don extraordinaire qui lui est inné, et elle acquiert une aura particulière quelle que soit la tenue qu'elle porte. Le look de Tilda est incroyablement chic, et elle rivalise même en prestance et en glamour avec Penélope et d'autres stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026.

Les experts mode de Vanity Fair ont choisi leur look préféré de la quatrième journée de montée des marches du Festival de Cannes 2026, et ils ont sélectionné les meilleurs looks de la journée. Marion Cotillard a également été interviewée par Vanity Fair, et elle a parlé de son besoin de travailler avec des cinéastes qui sont des artistes et qui créent de façon viscérale





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