Penélope Cruz charme le Festival de Cannes 2026 en français

Penélope Cruz a charmé le Festival de Cannes 2026 en quelques mots en français, avant de livrer une déclaration d'amour au cinéma espagnol. Elle a également été présente pour la montée des marches d'un film franco-espagnol.

Je dois pratiquer mon français : en quelques mots Penélope Cruz charme le Festival de Cannes 2026 et confie vouloir travailler plus dans notre pays.

Quelques mots en français et la Croisette est à ses pieds. Sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 pour ce jeudi 21 mai 2026, Penélope Cruz a charmé tout le monde dans la langue de Molière, avant de livrer une déclaration d'amour au cinéma espagnol. 27 ans après sa première apparition sur le tapis rouge, Penélope Cruz a encore envoûté la Croisette. L'actrice était présente ce jeudi 21 mai pour la montée des marches du film franco-espagnol.

Elle a aussi joué dans le remake de Je suis très fière de cet héritage. De retour en anglais, une langue qu'elle maîtrise bien, Penélope Cruz a partagé sa fierté de voir son pays briller lors de ce Festival de Cannes 2026





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