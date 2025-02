Pénélope Bagieu capture les sentiments des milléniaux à l'approche de la quarantaine

La dessinatrice Pénélope Bagieu partage sur Instagram ses réflexions sur la quarantaine et les sentiments qu'elle suscite chez les milléniaux. Son post a suscité de nombreuses réactions d'identification et de partage auprès de ses followers.

Dans une publication Instagram, la dessinatrice Pénélope Bagieu capture parfaitement les sentiments des milléniaux à l'approche de la quarantaine. Si, bien sûr, cette étape de la vie n'affecte pas de la même manière les jeunes adultes, les trentenaires ou les retraités, Bagieu relate comment elle a découvert, il y a quelque temps, lors d'un passage dans les toilettes d'un restaurant, son premier signe tangible de la transition vers la quarantaine.

Dans les commentaires, de nombreuses personnes s'identifient aux situations décrites par la dessinatrice, que ce soit l'agacement provoqué par des questions sur le mariage ou l'envie de se détendre et de s'enfuir au lit. « Le bonheur de poser sa tête sur son oreiller, ramener sa couette sur soi et se détendre : le coucher est un des meilleurs moments de la journée ! », commente une internaute, partageant le même plaisir que Pénélope Bagieu à se retirer au lit après une longue journée. Son post a même inspiré d'autres à compléter ses réflexions avec leurs propres exemples. La dessinatrice Cy commente ainsi : « On rajoute à ça une expertise inattendue sur les types de poêles/fleurs/isolations thermiques, et chaque année est accueillie comme une bonne amie réconfortante ».L'expérience de Bagieu est également commentée par d'autres auteurs, comme Audrey Couleau, qui note : « C'est une belle gratitude plutôt que dans la mélancolie ou le regret de ses jeunes années ». La génération des milléniaux semble ainsi aborder cette nouvelle étape de vie avec un mélange de réalisations et d'anticipation, privilégiant le confort et le bien-être.





