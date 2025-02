Pema Gurung-Cros : Des créations de mode durables et uniques

Pema Gurung-Cros, une jeune entrepreneure originaire du Népal, crée de la petite maroquinerie durable et authentique. Ses sacs, pochettes et accessoires sont confectionnés avec soin à la main, en utilisant des tissus éco-responsables et en s'inspirant des tendances actuelles de la mode.

Son dernier travail consiste à créer de petite maroquinerie, plus précisément des sacs, des pochettes et des bananes pour les femmes, des bavoirs et des gants de toilette pour les tout-petits. Elle confectionne également des sacs pour les jeunes écoliers entre trois et cinq ans. Réalisées en simili cuir, en tissus épais jacquard, ses créations éblouissantes brillent de mille paillettes, de couleurs vives avec parfois des impressions de motifs.

Créative dans l’âme et passionnée de couture, Pema confectionne ses pièces à la main et sur sa machine à coudre avec amour, soins et minutie. Elle est également engagée dans une mode durable et éthique, les tissus qu’elle utilise contiennent très peu de substances chimiques (label Oeko-Tex) et proviennent d’un environnement proche, favorisant ainsi une consommation plus responsable. Son univers tient compte des tendances actuelles de la mode, chacune de ses créations est unique. Elle réalise aussi des accessoires sur commande, personnalisables et sur mesure adaptés à vos envies et vos besoins. Pour Pema, tout a commencé en 2005, date à laquelle elle reçoit sa première machine à coudre. « Je me suis mise à confectionner des accessoires pour mon bébé, puis au fil du temps, j’y ai pris goût. J’ai recherché des informations sur Youtube et l’envie de faire m’a incité en 2023 à créer ma propre micro-entreprise ». Cette formation autodidacte couplée à sa passion pour la mode, ont eu raison de son succès. Aujourd’hui, elle expose ses créations dans des boutiques à Cordes-sur-Ciel, Puylaurens et Graulhet. Pema adore les combinaisons de différentes matières, de tissus, de couleurs et de graphisme. C’est sa manière à elle de célébrer la beauté de la mode durable et authentique. Découverte par Aurélie, des Arti’Chauds, cette Gaillacoise, née au Népal près de Katmandou, travaille à mi-temps dans une crèche, en attendant de vivre à part entière de la vente de ses créations. Contacter Pema Gurung-Cros au 06 68 23 24 98 [email protected] et sur FB pema cros





