Pelouse impraticable: Montpellier délocalise sa réception de Toulon à Béziers

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) doit délocaliser son match de Top 14 contre Toulon ce samedi soir à cause d'une pelouse jugée impraticable au GGL Stadium. Une situation inédite pour le club qui devra jouer au stade Raoul-Barrière à Béziers. Cette délocalisation, qui vise à préserver la santé des joueurs, est due à des travaux de réfection de la pelouse du stade qui n'ont pas donné les résultats escomptés.

À cause d'une pelouse jugée impraticable, Montpellier doit délocaliser la réception de Toulon ce samedi soir (21h05) à Béziers . Une situation inédite qui risque de se prolonger pour le club héraultais, bien embêté par la situation. Le seul qui avait le sourire à l'évocation du sujet ce jeudi à Montpellier, c'était Lenni Nouchi. Formé à Béziers , le troisième-ligne est ravi de rejouer au stade Raoul-Barrière, où son père Samuel détient, paraît-il, les clés du club-house.

Une enceinte où le MHR a d'ailleurs de bons souvenirs puisqu'il y avait battu Perpignan en début de saison (7-26, 2e journée). C'était l'USAP qui avait dû délocaliser cette rencontre, le temps que des travaux de rénovation se terminent à Aimé-Giral, comme cela était prévu depuis de longs mois. Dans le cas du MHR, c'est dans l'urgence qu'il a fallu organiser cette délocalisation à 70 kilomètres plus au sud en suivant l'A9. La nouvelle a été officialisée ce dimanche soir par un communiqué du club, après le passage « d'un prestataire indépendant mandaté par la LNR » en fin de semaine dernière et avoir avisé le diffuseur Canal+ qui a programmé la réception de Toulon en « prime » ce samedi soir (21 h 05) : impossible, « dans une volonté de préserver la santé des joueurs », de jouer au GGL Stadium. De mémoire de suiveurs du Top 14 ces vingt dernières années, c'est une première. Sur laquelle le club, la Ligue et le diffuseur sont tombés d'accord. Sans contentieux possible vu l'état du chantier. Cela fait plusieurs mois qu'une partie de la pelouse du GGL Stadium est en très mauvais état, pas aidée par le match contre La Rochelle fin octobre, joué sous des trombes d'eaux. « Il y avait beaucoup de sable à certains endroits, le visuel n'était pas bon, Canal+ et la LNR nous ont demandé d'améliorer la pelouse, explique Bernard Laporte, le directeur du rugby du MHR. Le stade est géré par la métropole (de Montpellier) et ils ont décidé de plaquer des rouleaux de gazon aux endroits concernés. Ça n'a pas pris et dès qu'on a fait une séance de mêlées en fin de semaine dernière, tout s'est soulevé. C'était trop dangereux... » « Il faut faire avec », ont répété staff et joueurs face à cette situation improbable, certains levant les yeux au ciel devant une telle situation. « C'est compliqué, reconnaissait ce jeudi l'entraîneur de la défense Geoffrey Doumayrou. Ce n'est pas très emmerdant mais disons que vous perdez l'avantage des repères que vous avez ici (au GGL Stadium). Dans votre stade, le talonneur a ses repères, le botteur aussi. Là, vous n'avez plus tous ces petits trucs qui vous font sentir à la maison. Les tribunes, l'espace sur les côtés, la taille du terrain, le vent... Là, on va jouer dans un stade qu'on connaît aussi bien que les Toulonnais. On a prévu une mise en place demain (ce vendredi) à Béziers mais ça ne suffira pas sur ces petits aspects-là. » Le MHR est bien placé pour savoir que ça peut arranger l'équipe visiteuse, lui qui avait donc battu Perpignan en septembre dans un contexte bien moins hostile qu'à Aimé-Giral. Le casse-tête est aussi logistique, avec toute une signalétique à déménager vers Raoul-Barrière ou encore 8 000 billets déjà vendus à rééditer et autant de personnes à replacer, une par une. Et on ne parle même pas de l'état du patron de la brasserie du GGL Stadium. La mauvaise nouvelle de plus, c'est que la situation va perdurer au-delà du match contre Toulon. Si le club essaie de trouver une solution avec la métropole de Montpellier, le délai le plus court envisagé actuellement s'étale sur cinq semaines. Il est déjà acquis en interne que la réception de Castres le 1er mars devra aussi être délocalisée. Le stade de la Mosson aurait pu être une solution de repli mais le MHSC y reçoit Rennes le lendemain en Ligue 1 et n'est pas très chaud pour voir sa pelouse piétinée par des crampons vissés de 16 mm la veille. Un deuxième match à Béziers est donc à prévoir et Montpellier, actuellement huitième, espère ne pas y perdre trop de plumes sportivement dans son objectif de retrouver le top 6





