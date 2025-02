Pelouse Impraticable: MHR Délocalise Son Match à Béziers

Le MHR accueille Toulon à Béziers au lieu de Montpellier en raison d'une pelouse impraticable au stade de la Métropole. La greffe de rouleaux de pelouse a échoué lors d'un test, menaçant la sécurité des joueurs. Cette délocalisation à la dernière minute a nécessité une adaptation logistique majeure pour le club.

Une pelouse impraticable, voilà pourquoi le MHR accueille Toulon non pas chez lui, à Montpellier , mais à Béziers , le voisin héraultais. Comment en est-on arrivé là ? On vous explique. Tout a commencé il y a plusieurs semaines. Au mois d'octobre, après un match à domicile contre La Rochelle disputé sous des trombes d'eau, l'état de la pelouse a été largement endommagé, notamment sur une partie du terrain. Depuis, esthétiquement, à l'image, le rendu n'était pas au rendez-vous.

Canal+ et la Ligue nationale de rugby ont donc demandé d'améliorer l'état de la pelouse. Or, le stade appartient à la ville de Montpellier. C'est donc la Métropole qui a saisi le sujet. La semaine dernière, elle a fait greffer des rouleaux de pelouse sur les endroits concernés. Les joueurs ont testé cette nouvelle pelouse vendredi dernier. Sauf qu'à la première mêlée, la pelouse s'est soulevée. Conséquence, la greffe n'a pas pris. Le club du MHR a envoyé un courrier à la Ligue nationale de rugby, alertant du danger que ça représentait pour l'intégrité physique des joueurs. L'Avenir incertain La Ligue, via un prestataire, est venue constater les faits. Conclusion : la pelouse est impraticable, le club doit trouver un autre terrain pour son prochain match de Top 14. Les solutions de repli n'étaient pas pléthores. La Mosson est occupée par le MHSC ce week-end, le stade Sabathé n'est plus aux normes, le stade Raoul-Barrière Béziers était donc le choix le plus simple et le plus proche. Cette délocalisation, décidée un peu au dernier moment, a obligé le MHR à s'adapter, à réorganiser sa logistique, sa billetterie et sa semaine d'entraînements. Tout ça un peu dans l'urgence. L'interrogation, désormais, c'est l'avenir. La pelouse sera-t-elle suffisamment remise en état pour accueillir les prochains matches du MHR ? Pour le moment, impossible d'y répondre. Le prochain match à domicile pourrait aussi se jouer à Béziers pour Montpellier. Affaire à suivre





Midilibre / 🏆 16. in FR

