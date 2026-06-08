Pelote Jai Alai: La discipline basque qui électrisait Milan et l'Italie

Dans les années 90, Milan et la Péninsule étaient le théâtre de matchs mémorables entre pilotari basques, où les paris d'argent allaient souvent bon train. La discipline a laissé un souvenir vif dans la mémoire d'anciens habitués des lieux, mais aujourd'hui, l'affaire vivote tant bien que mal.

Seule l'immense enseigne ' Pelote Jai Alai ' rappelle encore aux passants de la rue de Palerme l'histoire éteinte de la pelote basque à Milan . Des décennies durant, la Péninsule, et notamment la ville de Milan , ont été le théâtre de matchs mémorables entre pilotari basques où les paris d'argent allaient souvent bon train.

Jusqu'à la fin des années 90, dans le quartier de Brera, au cœur de la capitale lombarde, plusieurs centaines de personnes (mille les grands soirs ! ) se pressaient ainsi pour admirer les virtuoses de la pelote basque.

'Des soirées mythiques', se rappelle-t-on encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux milanais à la seule évocation du jai alai de la rue de Palerme, le fronton dédié à la cesta punta. 'La plupart des spectateurs nous prenaient pour des Espagnols qui faisaient un sport étrange. Mais cela restait une belle discipline à voir, très spectaculaire', se remémore Sabino Elizburu, nom bien connu de la discipline à Milan.

Le septuagénaire originaire de Soraluze, en Guipuscoa, ne fut pourtant pas l'un des précurseurs dans la Péninsule. Loin de là. Dans une Italie où les jeux de balle ont toujours eu la cote (du tamburello pratiqué avec un tambourin en passant par la pallapugno joué avec une seule main bandée), on aurait pratiqué dès le XVIe siècle un ancêtre de la pelote basque du côté de Parme.

De quoi même laisser en héritage le nom Pilota à l'un des plus célèbres palais de la ville, dont la cour aurait servi de terrain de jeu aux soldats espagnols du duc Alexandre Farnèse, petit-fils de Charles Quint et héros militaire européen. À Milan, les premiers pilotari étaient déjà en démonstration au début des années 1900 dans un chic complexe hôtelier de l'est de la ville.

Le fronton de la Via Palermo, lui, n'ouvrira ses portes qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur l'idée de l'entrepreneur local Del Pozzo. Le lieu sera ensuite repris en 1976 par un Napolitain, Salvatore Laino, venu débaucher jusqu'à Barcelone un Sabino Elizburu tout heureux d'échapper au service militaire en Espagne. Et d'embrasser son rêve d'enfant de devenir joueur professionnel de cesta punta.

Deux décennies durant, se défieront sur les 55 mètres du jai alai grands noms de la discipline en tournée et Basques installés à Milan. Bien des années après, le souvenir de certains d'entre eux est encore vif - parfois teinté d'amertume - dans la mémoire d'anciens habitués des lieux.

'Monasterio était l'un des meilleurs et nombre de parieurs lui faisaient une confiance aveugle. Mais quand les choses tournaient mal, il y avait toujours quelqu'un dans les tribunes pour plaisanter en disant que Monasterio avait 'ruiné une autre famille''', se rappelle avec précision Ugo Marinoni, étudiant de Milan à l'époque et spectateur assidu à la Via Palermo.

'Qui connaît notre sport peut encore reconnaître les traces du fronton. Les autres ne comprendront même pas ce qu'a pu être cet endroit' Et pour cause : 'Ce qui faisait surtout venir les gens, c'étaient les paris. On jouait jusqu'à douze rencontres par jour', confie Sabino. Mille lire la mise de départ dans ce 'Monte-Carlo des pauvres', comme le décrivait alors l'écrivain et journaliste Carlo Castellaneta dans un article pour le 'Corriere Della Sera' en 1987.

Dans un jai alai à l'ambiance électrique, 'l'insulte était un peu gratuite mais avait quelque chose de presque théâtrale et d'innocente', rappelle Ugo Marinoni. À chaque coup raté, on criait au match truqué.

'Rien de vrai là-dedans', défend aujourd'hui Sabino Elizburu. Dans sa Taberna Vasca de Milan, l'ancien pilotari Sabino Elizburu met un point d'honneur à rappeler le passé lombard de la pelote. En 1994, après quasi un quart de siècle de cesta punta au compteur, l'athlète guipuzcoan décide de raccrocher la chistera. Un temps représentant pour des entreprises basques en Italie, il passe derrière le comptoir de la Taberna Vasca, un restaurant monté par d'anciens coéquipiers dans les faubourgs de Milan.

Les doutes quant à l'identité des maîtres des lieux sont vite levés face aux murs recouverts de photos à la gloire des pilotari, d'ikurriñas de toutes formes et autres fanions de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. Aujourd'hui l'affaire vivote tant bien que mal, confie Sabino Elizburu. Elle tient toujours mieux que le business des frontons





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