Malgré un printemps pluvieux et une canicule estivale, la Maison des pèlerins de Moissac accueille près de 4400 personnes. La fréquentation du GR 65 se maintient hautement en 2026.

Malgré des conditions climatiques extrêmes caractérisées par un printemps particulièrement humide et une succession d'épisodes de canicule en été, les marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle ont confirmé leur fidélité au GR 65. La Maison des pèlerins de Moissac a enregistré une fréquentation particulièrement élevée en 2026, démontrant que les éléments naturels n'ont pas réussi à décourager les pèlerins sur ce tronçon de chemin.

Résistance face aux intempéries et détérioration du sentier

Les conditions météorologiques ont pourtant semblé s'aligner contre les marcheurs tout au long de l'année écoulée. Les pluies printanières ont provoqué l'emportement d'une passerelle entre Durfort-Lacapelette et Moissac, transformant le sentier en une zone de boue comparée à une patinoire par moments. Sœur Florence Marie, responsable de la Maison des pèlerins, a observé l'arrivée de marcheurs meurtris par les chutes, certains étant même contraints de consulter un hôpital pour des entorses.

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La mauvaise publicité générée par l'état dégradé de l'étape Lauzerte-Moissac, surnommée la bête noire du GR 65, a incité certains pèlerins à modifier leurs itinéraires sur les réseaux sociaux. Dans l'attente des aménagements effectués par le Département, les marcheurs ont dû allonger leur parcours d'un à deux kilomètres en longeant des routes très fréquentées, ce qui a conduit certains à choisir d'avancer vers Moissac et à traverser la ville le lendemain plutôt que d'y séjourner.

Redistribution saisonnière et records de fréquentation

Si les mois de juin, juillet et août ont effectivement marqué une baisse d'activité due aux fortes chaleurs estivales, les pèlerins ont massivement privilégié le printemps et l'automne. En mai, la Maison des pèlerins a ainsi accueilli 1136 personnes, contre seulement 734 en juin. Cette redistribution de la fréquentation est confirmée par les données collectées par Tarn-et-Garonne Tourisme, qui indiquent 16728 passages entre Lauzerte et Moissac fin octobre.

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En intégrant les estimations de novembre et décembre, la progression globale de la fréquentation pourrait atteindre 1 % par rapport aux 16917 passages enregistrés sur l'ensemble de l'année 2025. La Maison des pèlerins de Moissac a accueilli 4386 pèlerins en 174 jours d'ouverture, entre le 11 avril et fin septembre, se rapprochant dangereusement de son record historique de 2025 qui s'élevait à 4743 personnes.

Contexte historique et retombées économiques

Ces chiffres s'inscrivent dans une dynamique de reprise significative après la crise sanitaire, où seulement 1746 personnes avaient été accueillies en 2020. La fréquentation avait progressé à 2979 personnes en 2021 pour atteindre 4054 en 2022. À ces chiffres de pèlerins s'ajoutent quelque 800 visiteurs venus solliciter des conseils, apprendre à préparer leur sac à dos ou simplement nourrir l'envie d'entamer un jour le voyage.

Joël Rivier, directeur de l'Office de tourisme intercommunal, se réjouit d'une hausse de 15 % de la fréquentation de ses points d'accueil, avec 14000 visiteurs reçus. Ce chiffre traduit selon lui que les pèlerins ne font pas que transiter, mais s'intéressent activement au territoire. Sœur Florence Marie reste toutefois dubitative sur cette comptabilité pure, préférant évoquer un chemin de liberté et de spiritualité plutôt que ses retombées économiques, tandis que l'année jacquaire 2027 promet déjà de nouvelles dynamiques affluentes.