Pédopornographie, cambriolage de l'équipe d'Angleterre... les actualités de la journée

Des perquisitions ont été réalisées dans le cadre d'une enquête sur la pédopornographie, tandis que l'équipe d'Angleterre a été victime d'un cambriolage sur la route de son camp de base.

Une perquisition réalisée à son domicile a mis au jour l'existence de plusieurs disques durs sur lesquels étaient stockés du contenu pédopornographique. L'homme pratiquait également le versement d'argent à des mineurs en échange de contenus.

Une enquête a permis son interpellation. Les forces de l'ordre ont également saisi une comptabilité détaillant des versements destinés à rémunérer des mineurs en échange de contenus.

De plus, un individu a été surpris en train de photographier un enfant de 8 ans sur une plage d'Antibes, jeudi 11 juin, a appris BFM Côte d'Azur auprès de la police. L'enquête en cours a permis son interpellation. La situation au Moyen-Orient reste tendue, les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens, malgré les espoirs d'un accord de paix.

C'est une nouvelle journée chargée de rebondissements, avec notamment l'annonce de la fortune d'Elon Musk, qui dépasse désormais le PIB de la Suisse et de la Pologne. La justice française est également au cœur des débats, avec les propos de Yaël Braun-Pivet qui se déclare 'totalement en désaccord' avec Gérald Darmanin et appelle à 'mettre plus de moyens' dans la justice.

La Coupe du monde 2026 est également évoquée, avec l'improbable cambriolage de l'équipe d'Angleterre sur la route de son camp de base





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