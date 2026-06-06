Peau de poulet : faut-il vraiment l'éviter ? Les explications d'un nutritionniste

Un médecin nutritionniste analyse l'impact de la peau de poulet sur l'apport en calories et en lipides, et rappelle que sa consommation reste acceptable dans le cadre d'une alimentation équilibrée, à condition de modérer fréquence et quantités.

Le Dr Jean-Michel Cohen , médecin nutritionniste, rappelle sur Instagram que la peau de poulet concentre une grande partie des lipides de l'animal, ce qui augmente significativement son apport énergétique.

Pour 100 grammes de poulet sans peau, on compte entre 110 et 130 calories et 23 grammes de protéines, avec seulement 1 à 3 grammes de lipides. Avec la peau, ces valeurs passent à 180 à 200 calories, principalement à cause de l'augmentation des matières grasses. Cette différence modifie en profondeur le profil nutritionnel du poulet et explique à la fois son plaisir gustatif et les questions qui entourent sa consommation.

La peau de poulet est riche en graisses saturées, dont une consommation excessive sur le long terme peut augmenter le risque cardiovasculaire, surtout dans un contexte alimentaire déjà gras. Le Dr Cohen souligne également un aspect moins connu : la peau peut être une zone de stockage pour les contaminants lipophiles, c'est-à-dire des substances chimiques qui s'accumulent dans les tissus graisseux. Ces contaminants dépendent des conditions d'élevage et de l'environnement.

Toutefois, les contrôles sanitaires limitent fortement les risques, et il ne s'agit pas d'un danger immédiat pour la santé. Cela rappelle néanmoins que les parties grasses des aliments peuvent concentrer certains polluants. Faut-il pour autant bannir la peau du poulet ? La réponse est nuancée.

Pour les personnes qui surveillent leur cholestérol, leur poids ou leur risque cardiovasculaire, retirer la peau permet de réduire simply l'apport en graisses et en calories. Néanmoins, dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée, une consommation occasionnelle de peau de poulet reste compatible avec une bonne hygiène de vie. L'essentiel réside dans la fréquence et les quantités.

Il serait excessif de transformer cet aliment en ennemi absolu, car la qualité nutritionnelle se juge sur l'ensemble des habitudes quotidiennes et non sur un seul choix isolé





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