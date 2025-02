pCloud : Profitez de -58% sur son stockage en ligne pour la Saint-Valentin 2025 !

Ne manquez pas l'occasion de faire des économies sur le stockage en ligne avec pCloud. Profitez de -58% sur les plans d'abonnement à vie jusqu'à ce soir.

Toutes les offres attractives ont une fin, et celles proposées par pCloud pour la Saint-Valentin 2025 n'échappent pas à cette règle. Vous avez jusqu'à ce soir pour faire plaisir à votre moitié avec l'un de ces plans d'abonnement en promotion.

Le gong approche, et il est encore temps de vous offrir l'un de ces 3 plans d'abonnement à vie , comprenant une souscription de 99 ans à compter de votre date d'achat, pour la Saint-Valentin 2025 chez pCloud : Rapporté à la durée d'abonnement, la souscription comportant 10 To ne vous revient donc qu'à 8,07 €/an. Vous faites donc une belle affaire à très long terme, sans risque de perdre vos fichiers sur une clef USB ou autre disque dur. En contrepartie, un paiement unique vous est demandé, sans autres frais pour les années à venir. Comptez, enfin, sur 15 jours de garantie satisfait ou remboursé dès lors que votre achat est réalisé.Des espaces de stockage pour répondre à votre besoin Ce ne sont pas une, mais bien trois offres de stockage cloud qui sont à votre disposition, à prix réduits, pour la Saint-Valentin 2025. pCloud est en première place du comparatif dédié aux meilleurs stockages en ligne en février 2025. Et parmi les raisons qui permettent à la firme suisse d'obtenir ce résultat, la variété de ses offres vous permet de sélectionner l'espace le plus adapté à votre activité. 1 To de stockage en ligne vous permet d'assurer l'essentiel, qui plus est en partant du principe que cet abonnement est destiné à vous accompagner pour les 99 prochaines années. En sélectionnant 2 To de stockage cloud dans les offres de Saint-Valentin de pCloud, vous obtenez un coffre-fort suffisamment important pour enregistrer, par exemple, vos archives familiales, vos documents importants ou encore une photothèque. L'anticipation vaut le coup, car avec le stockage de 10 To proposé par pCloud, vous disposez d'un très vaste espace idéal pour accueillir tous les fichiers (ou presque) de votre choix. Même vos films préférés pourront facilement vous accompagner, par une simple connexion à votre compte pCloud.Tous les types de fichiers sont pris en charge Avec pCloud, vous pouvez aussi bien enregistrer vos tableurs, que des fichiers sous .zip, ou encore des photographies au format RAW. Ce qui est aussi pratique, c'est que des lecteurs médias sont inclus parmi les fonctionnalités de votre compte. Ainsi, une fois que vous avez téléchargé vos musiques, vos photos ou encore vos vidéos sur votre compte pCloud, vous pourrez directement les lire, sans avoir à les télécharger à nouveau sur votre appareil. Grâce à la synchronisation automatique, par exemple entre votre ordinateur et votre smartphone, vous retrouvez ces fichiers facilement et rapidement. Enfin, grâce aux liens de partage personnalisables inclus, vous pouvez aussi facilement les partager avec quelqu'un d'autre, en toute sécurité. Avec la possibilité d'ajouter une authentification multifacteur pour accéder à votre compte pCloud, et au besoin, faire usage de la biométrie, vous ajoutez une belle couche de sécurité supplémentaire, en plus de votre mot de passe. L'algorithme de chiffrement AES-256 bits est employé pour protéger le contenu de votre compte d'une intrusion par un pirate en ligne. Il s'agit là d'un des plus puissants du marché. En ce qui concerne votre vie privée, vous pouvez sélectionner le Luxembourg parmi les emplacements de serveur possibles et profiter du RGPD. Enfin, basée en Suisse, l'entreprise pCloud vous fait bénéficier du droit helvète, hautement respectueux de la cyberconfidentialité.Nos experts recommandent des produits et services technologiques en toute indépendance. Si vous achetez via un lien d’affiliation, nous pouvons gagner une commission. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer. -58 %: c'est la réduction folle proposée par pCloud sur son stockage en ligne 🏆 pCloud, meilleur stockage en ligne 2025, frappe fort avec une promo XXL pour la Saint-Valentin ! Même après Noël, pCloud régale avec sa solution de stockage en ligne 3-en-1 à -60 %! 5 To de stockage en ligne à VIE, gestionnaire de mot de passe et plus encore, voici l'offre folle de pCloud (-60 %





