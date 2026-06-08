PCF vote national: Communistes offensifs, stratégie communiste et résistance

Le Parti Communiste Français (PCF) a organisé un vote national pour choisir la base commune de discussion pour le 40e Congrès. Les adhérents ont voté parmi quatre textes proposés. Les résultats sont affichés avec les votes exprimés et les bulletins blancs ou nuls.

Le projet de base commune adopté par le conseil national du PCF a été l'objet du choix majoritaire des adhérents à l'issue d'un vote national organisé les 4, 5, 6 et 7 juin 2026. 286 communistes à jour de leurs cotisations et adhérents depuis plus de trois mois étaient appelés à voter pour choisir la base commune de discussion pour le 40e Congrès parmi les quatre textes proposés . 24 608 électrices et électeurs ont voté, soit 66% des inscrits. 481 bulletins blancs ou nuls et 24 127 suffrages exprimés, soit 98,05%, ont été recensés.

Pour battre l'extrême droite et ouvrir l'espoir. Communistes à l'offensive'', 6 117 voix soit 25,35 %; «Stratégie communiste.

La lutte des classes comme boussole, le socialisme comme programme», 1 833 voix, soit 7,60% ; inscrits 2 396, votants 1 390, participation 58,01% ; Un communisme de conquêtes » 1 019, 74,06% ; Communistes à l'offensive » 247, 17,95%, « Stratégie communiste » 57, 4,14%, « Résister et construire » 53, 3,85%. inscrits 409, votants 271, participation 66,26% ; Un communisme de conquêtes » 127, 48,11%, « Communistes à l'offensive », 27, 10,23%, « Stratégie communiste », 14, 5,30%, « Résister et construire » 96, 36,36%. inscrits 344, votants 207, participation 60,17% ; Un communisme de conquêtes » 140, 68,63%, « Communistes à l'offensive » 35, 17,16%, « Stratégie communiste » 12, 5,88%, « Résister et construire » 17, 8,33%. inscrits 205, votants 132, participation, 64,39% ; Un communisme de conquêtes » 84, 63,64% ; Communistes à l'offensive » 33, 25%, « Stratégie communiste » 9, 6,82%, « Résister et construire » 6, 4,55%. inscrits 654, votants 610, participation 76,92% ; Un communisme de conquêtes » 346, 54,32%, « Communistes à l'offensive » 219, 34,38%, « Stratégie communiste » 66, 10,36%, « Résister et construire » 6, 0,94%. inscrits 650, votants 845, participation 76,92% ; Un communisme de conquêtes » 375, 62,09%, « Communistes à l'offensive » 185, 30,63%, « Stratégie communiste » 31, 5,13%, « Résister et construire » 13, 2,15%.

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