PCF : Les députés favorables à Mélenchon exclus du parti communiste

Le Parti Communiste Français exclut quatre députés et cinq élus ultramarins ayant soutenu Jean-Luc Mélenchon, violant le vote collectif de juillet.

Le Parti Communiste Français (PCF) a officialisé l'exclusion de quatre députés communistes et de cinq élus ultramarins pour avoir soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Cette décision radicale intervient après un vote militant en septembre où 72% des adhérents avaient choisi de soutenir Fabien Roussel. L'instance dirigeante du parti justifie cette mesure par le respect de la vie démocratique interne et du choix majoritaire exprimé par la base.

Exclusion des députés pour soutien à Mélenchon

La décision vise spécifiquement Stéphane Peu, Nicolas Sansu, Elsa Faucillon et Soumya Bourouaha, qui ont annoncé vendredi leur soutien au leader de La France insoumise. Le communiqué du PCF stipule clairement que tout adhérent se doit de respecter le choix majoritaire du mouvement. En soutenant un autre candidat, ces élus s'inscrivent en porte-à-faux direct avec la ligne officielle du parti. Cette rupture de discipline entraîne automatiquement leur mise en dehors du parti et de ses instances dirigeantes.

Also read Marseille : les manifestations à répétition et les pillages mettent les commerçants à genoux

Respect du vote collectif de juillet

Début septembre, les militants du PCF avaient voté massivement, à 72%, pour soutenir la candidature du secrétaire national Fabien Roussel à l'Elysée. Ce soutien était une continuité logique puisque Roussel avait été reconduit dans ses fonctions en juillet. L'instance communiste rappelle que ceux qui font le choix de soutenir un autre candidat ne respectent pas le choix collectif et démocratique. Par conséquent, ceux qui prennent cette décision se mettent eux-mêmes hors du giron du parti pour la durée de la campagne présidentielle.

Conséquences politiques et discorde interne

Cette exclusion marque une scission visible au sein de la gauche parlementaire. Les députés communistes exclus et les cinq élus ultramarins ont justifié leur position par le risque de victoire du Rassemblement national. Ils considèrent que soutenir Jean-Luc Mélenchon est une stratégie nécessaire pour contrer l'extrême droite. Cependant, le PCF considère que cette attitude individualiste nuit à l'unité du mouvement de gauche et à la crédibilité de son candidat propre.

Advertisement

Sanctions disciplinaires et restrictions

Les membres du parti concernés ne pourront plus participer aux instances du PCF durant cette période électorale cruciale. De plus, ils ne pourront plus s'exprimer au nom du Parti Communiste Français officiellement. Cette sanction vise à protéger l'image et la cohésion du mouvement face aux enjeux de la présidentielle. L'exclusion n'est pas une rupture totale mais une mise à l'écart temporaire jusqu'à la fin du processus électoral.

Contexte de la présidentielle 2027

Cette affaire illustre les tensions profondes au sein de la coalition de gauche pour les élections de 2027. Alors que certains veulent une stratégie de front républicain large avec LFI, d'autres prônent la suprématie du candidat communiste. Le PCF entend faire respecter sa discipline pour éviter toute fragmentation qui profiterait aux autres forces politiques. Les conséquences de cette décision restent à suivre dans les semaines à venir.