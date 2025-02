PC Portable Gamer Erazer: Offre Exceptionnelle à moins de 700 euros sur Cdiscount

Cdiscount propose une offre exceptionnelle sur le PC portable gamer Erazer. Doté d'un écran de 15,6 pouces, d'un processeur Intel Core i5 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, ce PC portable est idéal pour les joueurs exigeants. Profitez d'une réduction de 400 euros et d'un code promo pour une offre encore plus avantageuse.

Les passionnés de jeux vidéo seront enchantés par l'offre Cdiscount sur le PC portable gamer Erazer . Cet ordinateur portable, doté d'un grand écran de 15,6 pouces et du processeur Intel Core i5, sera votre compagnon idéal pour vos jeux favoris. Livré gratuitement à votre domicile ou en point retrait dès demain, il peut être réglé en 4 fois. D'habitude vendu 1099,99 euros, il est affiché à seulement 699,99 euros sur Cdiscount .

De plus, avec le code PC100D699, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 100 euros. Que ce soit pour vous ou à offrir, ce PC portable gamer est un modèle incontournable à commander rapidement sur Cdiscount. En cas de problème technique, vous êtes remboursé intégralement et le produit vous est offert. Découvrez tous les codes promo Cdiscount ici.400 euros de réduction sur ce PC portable idéal pour le gaming Le PC Portable Gamer Erazer embarque le processeur Intel Core i5, soutenu par une mémoire RAM de 8 Go et une capacité de stockage SSD de 512 Go. Les joueurs cherchant un excellent rapport qualité-prix seront conquis par ce PC portable. Il est également équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Cette dernière assure des graphismes de qualité pour une immersion complète dans vos jeux. Le PC Portable Gamer Erazer est équipé d'un écran FHD de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Sur le plan des interfaces, on trouve un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen1 Type A, deux ports USB 3.2 Gen2 Type C, un port Mini Display 1.4, un port HDMI, une prise audio combo et une prise micro, un port Ethernet LAN, un lecteur de carte microSD et une prise d'entrée CC.Sur Cdiscount, le PC Portable Gamer Erazer est disponible à moins de 700 euros. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le PC Portable Gamer Erazer. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





