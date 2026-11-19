Profitez d'avantages Black Friday chez Cdiscount le 19 novembre 2026 sur trois PC portables gaming ASUS et Lenovo. Économisez jusqu'à 600 euros sur des modèles RTX 4050 et RTX 5060.

Le 19 novembre 2026, Cdiscount lance une opération promotionnelle ciblée sur le matériel informatique grand public. Cette offre temporaire vise les joueurs avides de performances accrues tout en maîtrisant leurs dépenses à huit jours du Black Friday. La plateforme distribue trois ordinateurs portables dédiés au jeu vidéo, signés par les constructeurs ASUS et Lenovo. Cette sélection permet d'adapter son investissement entre 899,99 euros et 1 499,99 euros selon la puissance graphique souhaitée. L'écart de prix maximal atteint 600 euros entre les entrées de gamme et les configurations haut de gamme.

ASUS TUF RTX 4050, l'entrée de gamme équilibrée

Le modèle ASUS TUF Gaming A16 équipé d'une carte graphique NVIDIA RTX 4050 est vendu 899,99 euros. Cette configuration associe un processeur AMD Ryzen 7 170 à huit cœurs cadencé jusqu'à 4,75 GHz. La mémoire vive DDR5 offre 16 Go de capacité pour une fluidité multithread optimale. Le GPU dispose de 6 Go de mémoire vidéo dédiée pour les résolutions standards.

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L'écran LCD de 16 pouces affiche une résolution de 1920 x 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le format 16:10 procure une surface de travail verticale supérieure aux écrans 16:9 classiques. Le stockage repose sur un SSD de 512 Go avec connectivité WiFi 6 et port Ethernet pour les jeux en ligne.

Lenovo Legion 5, la puissance pour les jeux AAA

Le Lenovo Legion 5 se positionne comme une machine de guerre pour les derniers titres graphiques. Son prix de 1 499,99 euros reflète une architecture Intel Core i7-13650HX à 14 cœurs montant jusqu'à 4,9 GHz. La carte graphique RTX 5060 inclut 8 Go de mémoire GDDR7 avec une alimentation jusqu'à 115 W.

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L'afficheur OLED de 15,1 pouces présente une résolution native de 2560 x 1600 pixels à 165 Hz. La technologie permet des noirs profonds et couvre 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 avec le support Dolby Vision. Le châssis ne pèse que 1,9 kg et intègre la norme WiFi 7 pour des transferts ultra-rapides.

ASUS TUF RTX 5060, la polyvalence avec Windows 11

L'ASUS TUF Gaming A16 configuré avec la puce RTX 5060 est facturé 1 299,99 euros chez Cdiscount. Il s'agit de l'unique modèle de cette sélection fourni avec le système d'exploitation Windows 11 installé. Le processeur AMD Ryzen 7 260 à huit cœurs fonctionne jusqu'à 5,1 GHz avec 16 Go de RAM.

La batterie haute capacité de 90 Wh garantit une autonomie étendue hors secteur. Le matériel est certifié selon la norme militaire MIL-STD-810H pour résister aux chocs et vibrations. La webcam Full HD facilite les appels visio et l'indice de réparabilité atteint 9,9 sur 10. La connectique inclut les sorties HDMI 2.1 et DisplayPort pour l'extension vers des écrans externes.

Contexte Black Friday et livraison Cdiscount

Cette opération s'inscrit dans la période de préparation intensive du Black Friday pour le géant du e-commerce. Les prix affichés sont limités dans le temps et soumis aux stocks disponibles. Pour bénéficier d'une livraison express gratuite, l'activation d'un abonnement Cdiscount à volonté est recommandée.