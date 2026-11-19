Le Pays basque et le Béarn investissent Bruxelles pour Plaisirs d'hiver du 27 novembre au 3 janvier. Une vitrine pour 4 millions de visiteurs.

Le Pays basque et le Béarn revêtent les habits de la célébration en tant qu'invités d'honneur de l'édition 2026 de Plaisirs d'hiver à Bruxelles. Cet événement hivernal majeur s'étendra sur cinq semaines, précisément du 27 novembre au 3 janvier, transformant la capitale belge en un espace festif unique.

Un succès historique et une fréquentation massive

Plaisirs d'hiver, le grand marché de Noël de Bruxelles, draine jusqu'à plus de 4 millions de visiteurs chaque année. Cette édition marque une étape significative en célébrant sa 25e année d'existence sur la place bruxelloise. L'attrait de cet événement dépasse les frontières locales, attirant une population mixte composée à 70 % de Belges et à 30 % de touristes étrangers, selon les données de l'édition précédente.

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L'ampleur médiatique du rendez-vous ne se dément pas, avec une couverture internationale qui inclut des médias américains. Cette visibilité exceptionnelle offre aux régions invitées une opportunité rare de présenter leurs spécificités culturelles et gastronomiques à un public mondial.

Initiative stratégique de l'Agence départementale du tourisme

L'opération est portée par l'Agence départementale du tourisme des Pyrénées-Atlantiques, qui a investi près de 300 000 euros dans ce projet. Cette somme est amortie par divers partenaires et institutions soutenant la démarche touristique. L'Agence départementale du tourisme des Pyrénées-Atlantiques se félicite de ce privilège de représenter le département, succédant à des invités prestigieux comme le Var en 2024, le Québec en 2022-2023 et la Finlande en 2018.

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La structure touristique assure qu'elle sera très attendue sur la place bruxelloise. L'objectif est de ramener la chaleur du Sud-Ouest français dans la fraîcheur de l'hiver nordique belge, créant ainsi un contraste attractif pour les visiteurs.

Programme culturel et présence artisanale dense

Un espace de 700 m² dédié à l'esprit de village basco-béarnais sera installé près de la place de la Bourse. Les producteurs locaux y exposeront leurs spécialités : fromages, jambons, charcuteries, conserves et spiritueux de Jurançon et d'Irouléguy. La bodega permettra de déguster des plats sur place ou à emporter.

Le programme musical sera rythmé par des spectacles traditionnels tels que des chants, des bandas et des groupes polyphoniques. Les groupes Lous Arricouquets joueront les 27 et 28 novembre, suivis par Léa eta Anuxka du 4 au 6 décembre, Zarpai Banda les 12 et 13 décembre, Arraditz du 18 au 20 décembre, et Bruno Sallaberry du 25 au 27 décembre.

Découvertes locales et projections économiques

Les artisans mettront en avant leurs savoir-faire, notamment avec des bérets, du linge basque, des bijoux et des pulls. L'éleveur Frédéric Ducazeau, installé à La Bastide-Clairence, apporte près de 1 500 savons au lait d'ânesse. Son objectif est de couvrir ses frais et de toucher une clientèle susceptible de visiter son gîte et sa ferme pédagogique.

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Des ateliers de pelote basque sont prévus les 19 et 20 décembre, tandis que des initiations aux quilles auront lieu les mercredis et samedis dès le 6 décembre. Le légendaire charbonnier Olentzero fera son apparition les 27 et 28 novembre. Le Manneken-Pis changera de tenue le 8 décembre. Deux ateliers permettront aussi aux entreprises locales d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales.