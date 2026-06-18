Pavel Sulc, héros malheureux de la République tchèque-Afrique du Sud

Pavel Sulc, un des espoirs de l'OL, a été relégué sur le banc pour le deuxième match des Tchèques contre l'Afrique du Sud. Malgré une entrée tonique, il a concédé un penalty qui a coûté la victoire à son équipe. Il a dû boire le calice jusqu'à la lie et a été contraint de s'arrêter en zone mixte pour expliquer ce qu'il s'était passé. Ses partenaires ne lui en voulaient pas, à l'image du buteur du jour Michal Sadilek, l'homme qui avait manqué le dernier Euro.

Coupe du monde 2026 : une place de titulaire perdue et un penalty concédé, le match contre l'Afrique du Sud a coûté cher à Pavel Sulc Relégué sur le banc pour le deuxième match des Tchèques, le Lyonnais Pavel Sulc a signé une entrée tonique mais concédé un penalty sévère qui a coûté la victoire à son équipe face à l'Afrique du Sud (1-1).

Il a dû boire le calice jusqu'à la lie, littéralement, afin de pouvoir satisfaire au contrôle antidopage après le match, tandis que ses partenaires l'attendaient dans le car. Pavel Sulc était le héros malheureux de ce République tchèque-Afrique du Sud, et clairement, le Lyonnais ne vit pour l'instant pas la Coupe du monde dont il rêvait. Il avait été un héros des barrages contre le Danemark en mars,(face au Danemark victoire 2-2, 3-1 aux t.a.b.

), dans la lignée d'une saison formidable à l'OL alors qu'il était quasiment inconnu à son arrivée dans le Rhône. Il avait démarré comme titulaire dans la compétition, contre la Corée du Sud vendredi 12 juin, positionné derrière l'avant-centre Patrick Schick, puis cédé sa place peu après l'heure de jeu, alors que son équipe venait d'ouvrir le score.

C'est donc depuis le banc qu'il avait assisté à l'égalisation coréenne, seulement trois minutes après sa sortie, puis au revers des siens (1-2). Rejointe par l'Afrique du Sud, la Tchéquie concède un nul qui n'arrange personne C'est encore sur le banc qu'il a démarré, ce jeudi.

Sulc en est sorti à la 55e minute et, tout de suite, il a apporté sa tonicité et sa volonté de combiner, alors que son équipe s'était jusque-là contentée de ne jouer que les cinq premières minutes de chaque période, marquant dès la 5e minute de jeu. Le problème, c'est qu'il n'a pas en équipe nationale les relais techniques qu'il a pu avoir à l'OL toute la saison. Il s'est donc démené en vain.

Et puis est arrivé le coup du sort, avec cette frappe enroulée de Thapelo Maseko. Sulc s'est protégé, le ballon a touché sa main, cela semblait franchement sévère, mais l'arbitre a tout de même sifflé un penalty (converti par Teboho Mokoena, 1-1, 83e).

Une heure et demie après la rencontre, malgré la déception, il a eu la gentillesse de s'arrêter en zone mixte pour nous expliquer ce qu'il s'était passé : « Cette situation, c'était pas de chance, cela peut arriver à n'importe qui. J'avais mes mains sur la poitrine et quand le ballon a touché ma main, elle est partie comme ça (il mime qu'elle s'écarte de son corps).

»Ses partenaires ne lui en voulaient pas, à l'image du buteur du jour Michal Sadilek, l'homme qui avait manqué le dernier Eur





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