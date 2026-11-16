Pauline, infirmière et Maestro dans N'oubliez pas les paroles, révèle son parcours depuis 2011. Nagui découvre ses motivations pour cette 5e participation et son inscription post-Covid.

Pauline, infirmière de profession et récente Maestro de l'émission N'oubliez pas les paroles, a offert une surprise à l'animateur Nagui en partageant les détails de son premier casting. Durant sa cinquième participation sur les ondes, elle a confié comment elle s'est inscrite pour la première fois en 2011 alors qu'elle était enceinte de sa fille aînée, avant de se représenter après la pandémie.

Découverte des motivations de Pauline par Nagui

Le 16 novembre, au cours d'une émission spéciale, Nagui a interrogé Pauline sur ce qui l'a motivée à persévérer après ses deux premières défaites dans le jeu. La participante a expliqué qu'elle s'était inscrite pour la première fois en 2011, période durant laquelle elle attendait son premier enfant, mais qu'elle n'avait pas poursuivi l'aventure immédiatement. Ce n'est qu'après la crise sanitaire du Covid, lorsque les producteurs cherchaient activement de nouveaux candidats, qu'elle a décidé de se lancer sans réviser, s'appuyant uniquement sur ses connaissances musicales personnelles.

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Le mécanisme de sélection des candidats

L'émission N'oubliez pas les paroles, animée par Nagui, place des chanteurs amateurs dans une situation où ils doivent retrouver les paroles de chansons françaises classiques ou modernes. Le système de progression est simple : plus ils retrouvent de mots, plus ils grimpent dans l'échelle des gains, avec la possibilité de remporter jusqu'à 20 000 euros par émission. Ce format rigoureux teste non seulement la mémoire des participants, mais aussi leur capacité à rester sous la pression des projecteurs et du chronomètre, éléments clés qui définissent l'identité du jeu télévisé.

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Postures des parties prenantes et enjeux des Masters

Les Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles, qui se sont conclus ce samedi 14 novembre 2026, ont opposé Renaud à Jérémy dans une finale intense. Joffrey Platel, connu pour son rôle dans la série Un si grand soleil, et Jacques Legros, lié à Jean-Pierre Pernaut, ont également marqué les esprits par leurs parcours respectifs. Jacques Legros a d'ailleurs révélé qu'un deal avait été passé avec Jean-Pierre Pernaut concernant la présentation du 13 Heures, ajoutant une dimension politique à l'événement. Ces interactions soulignent la complexité des relations entre les animateurs et les participants.

Impact concret et suite de l'événement

Après la finale des Masters, Jérémy a tenu à adresser un message tendre à Maureen, son amie et rivale, mettant en avant l'amitié qui unit les candidats. Benoît, éliminé le 10 février dernier après un record de 111 victoires, a également pu s'exprimer le 15 février face à la nouvelle Maestro qui lui a succédé aux côtés de Nagui. Ces moments forts démontrent l'impact émotionnel du jeu sur les participants et leur entourage, renforçant le lien entre l'émission et son public fidèle qui suit chaque détail de ces parcours humains.