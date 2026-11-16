Pauline Gourlez, Miss Normandie : blessée mais présente à Saint-Martin pour Miss France 2027

Miss Normandie 2026 Pauline Gourlez, victime d'un accident de la route le 12 novembre, a rejoint ses 30 concurrentes à Saint-Martin malgré une blessure au bras pour le concours du 12 décembre.

Pauline Gourlez, la Miss Normandie 2026, a connu une période d'inquiétude majeure quelques jours seulement avant son départ prévu pour Saint-Martin. La jeune candidate de 21 ans a été impliquée dans un accident de la route, suscitant de sérieuses doutes quant à sa capacité à participer au concours de beauté national. L'événement s'est produit le jeudi 12 novembre dernier, à un moment critique de la préparation pour l'élection de Miss France 2027.

Détails de l'accident et réaction officielle

L'accident s'est produit à un moment crucial du calendrier de la compétition. C'est Frédéric Gilbert, le président de la Société Miss France, qui a révélé la nouvelle lors d'une conférence de presse. Cette annonce a immédiatement provoqué une inquiétude au sein de l'organisation du concours. L'impact potentiel sur la logistique et la participation de la candidate était une préoccupation majeure pour les organisateurs. La situation semblait compromise pour le traditionnel voyage de préparation qui devait rassembler les prétendantes.

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Retour de la candidate sur les réseaux sociaux

Malgré les inquiétudes initiales, Pauline Gourlez a rapidement pris les devants pour rassurer ses fidèles et l'organisation. Elle a partagé des informations sur ses réseaux sociaux, notamment via une story Instagram, quelques jours après l'incident. Elle a explicitement confirmé avoir eu un léger accident en voiture le jeudi 12 novembre, juste avant son départ prévu. La jeune femme de 21 ans a tenu à préciser qu'elle compte être rétablie en temps utile pour le concours final. Elle a affirmé vouloir donner le maximum d'elle-même lors de cette compétition.

Présence à Saint-Martin et état de santé

La participation de Miss Normandie 2026 au voyage officiel a été confirmée lors de la conférence de presse tenue le 13 novembre. Le lundi 16 novembre, elle a effectivement rejoint les autres prétendantes à l'aéroport d'Orly. Elles prennent toutes la direction de Saint-Martin pour plusieurs semaines de préparation intensive. Lors de leur arrivée, les observateurs ont remarqué un détail significatif : Pauline Gourlez portait une attelle médicale. Cette attelle était destinée à soutenir son bras gauche, indiquant clairement qu'elle n'était pas encore remise totalement de son accident.

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Logistique et conséquences d'un abandon

Si la candidate normande n'avait pas pu poursuivre l'aventure, sa première dauphine aurait dû la remplacer d'urgence. Un tel scénario aurait nécessité de multiples changements administratifs et logistiques complexes. Les stylistes et créateurs auraient dû refaire les costumes du prime faits sur-mesure pour la remplaçante. Le portrait vidéo officiel et les photos de présentation auraient également dû être recalibrés. Les documents administratifs, les réservations hôtelières et les billets d'avion auraient exigé une modification immédiate.

Contexte du concours et date finale

Pauline Gourlez représente la Normandie au Futuroscope de Poitiers le samedi 12 décembre. Elle tentera de succéder à Hinaupoko Devèze, la Miss France 2026 actuelle. La candidate, originaire du Nord-Pas-de-Calais, vit à Giberville près de Caen depuis environ quinze ans. Elle exerce la profession de comptable et est passionnée d'équitation, de photographie et de mannequinat. Elle avait été couronnée Miss Calvados avant de remporter le titre régional. Elle rejoint ainsi 30 autres candidates pour la grande finale nationale.