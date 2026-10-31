Pauline Ferrand-Prévot hors de forme après son abandon sur le Tour de France Femmes 2026

Après son abandon sur le Tour de France Femmes 2026 et son forfait aux Mondiaux, Pauline Ferrand-Prévot sort du silence et évoque une longue période de repos.

Pauline Ferrand-Prévot est sortie du silence. La cycliste française de 34 ans, contrainte à l'abandon avant le départ de la 8e étape du Tour de France Femmes 2026 et absente des Mondiaux de cyclisme au Canada, s'est confiée samedi 31 octobre sur ses réseaux sociaux. Dans un message publié après une longue pause, la native de Reims a évoqué son état de forme, la pression du résultat et la suite de sa carrière.

Une saison 2026 marquée par la pression

La vainqueure du Tour de France Femmes 2025 a expliqué avoir été fortement impactée par la pression du résultat lors de l'édition 2026 de la Grande Boucle. Cette difficulté s'est ajoutée à un contexte personnel chargé, quelques jours après son mariage avec le coureur néerlandais Dylan van Baarle aux Pays-Bas.

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La Française a décrit cette intersaison comme interminable, tout en la jugeant nécessaire. Elle a indiqué avoir vécu un bonheur intense sans pour autant tout sacrifier ni tomber dans l'extrême, une expérience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a précisé qu'elle retiendrait cette leçon pour l'avenir.

La championne, désormais engagée avec la formation Visma-Lease a Bike, avait déjà évoqué par le passé un mal-être et une perte de la joie de vivre avant l'édition 2026 du Tour de France Femmes. Son forfait puis son abandon avaient été justifiés par des problèmes de santé, alors qu'elle était malade avant la 8e étape.

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Une reprise sans objectif de résultat immédiat

Sur le plan sportif, Pauline Ferrand-Prévot se montre lucide. Elle a confié que le chemin serait long pour retrouver un bon niveau, précisant qu'elle est complètement hors de forme. Pour l'instant, son objectif principal reste de retrouver le plaisir d'être sur son vélo.

La cycliste a remercié son public pour son soutien tout au long de cette difficile saison 2026. Elle s'est dite certaine de revenir plus forte, semblant avoir retrouvé le sourire en attendant de retrouver des jambes.

Ce retour au premier plan reste toutefois une perspective lointaine. La Française espère un avenir radieux, mais pas à court terme, après avoir sacrifié une partie de sa saison sur le plan de la santé.

Un palmarès déjà bien rempli

Pauline Ferrand-Prévot s'était illustrée en 2025 en remportant Paris-Roubaix ainsi que le Tour de France Femmes. Ces résultats l'avaient installée parmi les favorites de la Grande Boucle 2026, où elle entendait devenir la première à réaliser le doublé.

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La concurrence annoncée sur l'édition 2026 n'avait pas entamé son ambition avant le départ. Mais la maladie puis l'abandon avant la 8e étape ont mis un terme à ses espoirs de doublé, dans une saison qu'elle qualifie elle-même de difficile.

La décision de faire l'impasse sur les Mondiaux de cyclisme au Canada s'inscrit dans cette même logique de récupération. La Rémoise privilégie désormais la récupération et le retour progressif à la compétition, sans fixer d'échéance précise.