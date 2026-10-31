Pauline Ferrand-Prévot évoque son mal-être avant le Tour de France Femmes 2026

Vainqueure du Tour de France Femmes 2025, Pauline Ferrand-Prévot raconte le mal-être qui l'a touchée avant l'édition 2026, marquée par son abandon et son mariage avec Dylan van Baarle.

La cycliste française Pauline Ferrand-Prévot, vainqueure du Tour de France Femmes 2025, est revenue publiquement sur le mal-être qui l'a affectée avant l'édition 2026 de la course. Dans un long texte publié le samedi 31 octobre, la Rémoise de 34 ans explique avoir perdu la joie de vivre au quotidien à force de vouloir conserver son titre. Elle était finalement contrainte à l'abandon en début de deuxième semaine du Tour de France Femmes 2026, avant la huitième étape, en raison d'une maladie.

Un abandon et une fin de saison anticipée

Après cet abandon, Pauline Ferrand-Prévot a mis un terme à sa saison début septembre, en accord avec son équipe néerlandaise Visma-Lease a Bike. La formation avait alors indiqué que la coureuse devait prendre le temps de se reposer et de récupérer jusqu'à la fin de la saison.

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Dans son message publié sur les réseaux sociaux, l'athlète décrit cette période comme la fin d'une trêve longue et nécessaire. Elle raconte avoir de temps en temps enfourché son vélo et profité de ce qu'elle ne s'était pas autorisée à faire pendant toute la saison. Elle dit avoir passé du temps avec sa famille, apprécié les petites choses simples et profité pleinement de moments loin du vélo.

La championne olympique de cross-country des Jeux de Paris 2024 confie notamment que son obsession de remporter à nouveau le Tour lui avait fait perdre la joie de vivre. Selon ses mots, tout tournait autour de l'idée d'être et de faire toujours plus pour être la meilleure.

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La pression de défendre son titre sur le Tour

Déterminée à défendre sa victoire de 2025, Pauline Ferrand-Prévot a consacré beaucoup d'énergie à cet objectif. Elle regrette toutefois de se retrouver les mains vides, ce qu'elle présente comme l'une des raisons de son état de désarroi ces derniers mois.

La coureuse évoque aussi la pression qui pesait sur ses épaules avant le départ de la dernière édition. Elle rappelle avoir connu la joie en remportant les Jeux olympiques, le Tour ou Paris-Roubaix, mais affirme que son mariage avec Dylan van Baarle, en présence des personnes les plus importantes de sa vie, lui a procuré un niveau de joie, de bonheur et d'épanouissement sans précédent.

Ce mariage avec le coureur Dylan van Baarle constitue un autre événement marquant de sa période récente. La championne se dit heureuse d'avoir pu passer du temps aux côtés de son mari après le grave accident dont il a été victime lors d'un entraînement de cyclisme, quelques jours seulement avant leur union. Son casque lui a sauvé la vie, selon les éléments rapportés.

Une championne tournée vers la suite

Malgré cette saison difficile, Pauline Ferrand-Prévot reste une figure majeure du cyclisme féminin. Vainqueure du Tour de France Femmes 2025, elle avait affiché son ambition de devenir la première à réaliser le doublé sur l'épreuve, dans un contexte de concurrence relevée.

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Son retour à la compétition et la manière dont elle abordera la suite de sa carrière restent à préciser. Ce témoignage met en lumière les exigences mentales du sport de haut niveau et la difficulté de gérer la pression liée à la défense d'un titre majeur.