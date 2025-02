Pauline et Damien : Trois ans de bonheur et un bébé en ligne de mire!

Le couple emblématique de Mariés au premier regard, Pauline et Damien, célèbrent leurs trois ans de mariage. Ils partagent leur bonheur et leurs projets d'avenir, notamment l'arrivée d'un deuxième enfant.

Pauline et Damien , le couple emblématique de la saison 6 de Mariés au premier regard, célèbrent leur troisième anniversaire de mariage. Leur rencontre lors de l'émission il y a trois ans a donné naissance à une histoire d'amour solide, marquée par la naissance de leur fille Valentina en juillet 2023. Déjà parents comblés, Pauline et Damien envisagent activement l'arrivée d'un second enfant.

Alors que Pauline attribue son projet professionnel en avril/mai 2025 comme raison de ne pas envisager une grossesse immédiate, Damien se montre plus impatient, souhaitant que la vie leur permette d'agrandir leur famille d'ici un an. Bien que ce couple incarne l'amour éternel, ils ne se privent pas de montrer leur côté humoristique et leur complicité. Récemment, ils ont tenté de reproduire une tendance vidéo en dessinant la moitié d'un cœur sur leurs joues et en collant leurs visages. Le résultat comique, loin du cœur parfait escompté, a provoqué l'hilarité du couple. Pauline, fidèle à son style, a partagé ce moment amusant avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Pauline et Damien, véritables exemples d'amour et de complicité, continuent de partager leur bonheur avec leurs fans. Ils célèbrent chaque étape de leur vie à deux, de leur mariage à la naissance de leur fille, en passant par les défis et les moments de joie partagés. La naissance d'un second enfant est donc envisagée avec enthousiasme, promettant de nouveaux chapitres dans cette belle histoire d'amour





