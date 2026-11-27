Découvrez les confidences de Pauline après son élimination de N'oubliez pas les paroles. Retour sur ses 22 victoires, ses 107 000 euros de gains et ses promises à ses enfants.

Le jeudi 26 novembre 2026 marque la fin d'une belle aventure pour Pauline dans l'émission N'oubliez pas les paroles . Après avoir remporté vingt-deux victoires consécutives, la candidate infirmière a perdu sa place de Maestro lors de cette soirée. Son parcours exceptionnel lui permet toutefois de repartir avec un montant significatif de cent sept mille euros, ainsi que des souvenirs inoubliables de sa participation au plateau.

Pauline se confie sur son élimination et ses gains

Pauline, l'ancienne Maestro éliminée, a tenu à s'exprimer publiquement juste après sa sortie du jeu pour clarifier ses sentiments et ses motivations. Elle a déclaré franchement ne aucun regret quant à son départ, qualifiant même son expérience de consécration de son rêve personnel. La candidate a insisté sur sa joie immense, affirmant être hyper heureuse de cette opportunité qui lui permet désormais de gâter ses enfants et de savourer sa vie de famille.

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Elle a également exprimé sa satisfaction de pouvoir retourner à ses passions quotidiennes, mentionnant spécifiquement le plaisir de faire sa propre cuisine. Pour Pauline, cette victoire financière et symbolique efface toute tristesse potentielle liée à la perte du statut de Maestro. Elle a conclu en exprimant sa sincère joie pour la nouvelle championne, Marie, et en souhaitant qu'elle vive une aventure tout aussi belle, voire plus riche encore.

Nagui révèle la difficulté technique de Pauline

Le 23 novembre 2026, l'animateur Nagui avait dévoilé publiquement le point faible de Pauline, identifié comme son talon d'Achille durant son séjour dans le jeu. Il a précisé que la candidate rencontrait des difficultés majeures pour chanter en rythme, un détail technique qui pouvait pourtant perturber sévèrement son ascension. Cette faiblesse a été mise en lumière quelques jours avant son élimination finale, créant une tension notable autour de sa performance.

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Nagui a également partagé sa surprise concernant les confidences faites par Pauline lors de son casting initial, expliquant que son dévouement l'avait surprend. Cette implication rare lui a valu de rester à l'antenne pendant près d'un mois, une durée exceptionnelle pour une simple candidate. L'animateur a regretté qu'elle n'ait pas intégré le cercle des Masters, soulignant la qualité de son parcours malgré sa défaite.

Tensions et dynamiques lors de la remise des prix

La cérémonie de remise du micro d'argent, qui se tenait le jeudi 26 novembre, a été le théâtre d'échanges intenses entre la candidate et l'animateur. Pauline avait exprimé ses craintes avant de rencontrer Nagui, avouant une appréhension réelle de ne pas savoir quoi lui dire ou quoi lui répondre. Elle a toutefois souligné son admiration pour l'humour de l'animateur, le qualifiant de son animateur préféré, tout en reconnaissant qu'il faut avoir un sacré répondant pour tenir la route.

Cette dynamique de jeu s'inscrit dans un contexte où Nagui lui-même, ancien champion de l'édition 2024 et finaliste en 2025, connaît des hauts et des bas. Si Nagui a été contraint de s'incliner face à ses camarades cette année, la grande finale a opposé Renaud à Jérémy, ce dernier ayant déjà remporté la compétition en 2022 et remettant son titre en jeu l'année prochaine.

Une promise touchante aux enfants de Pauline

Avant de quitter le plateau, Pauline a livré un message touchant concernant la promesse qu'elle avait faite à ses trois enfants avant de commencer l'aventure. Sa présence en plateau, bien que source de stress, a fini par la rassurer sur sa capacité à mener à bien ce défi personnel. L'infirmière a exprimé la fierté immense qu'elle ressenta de savoir que son mari et ses enfants sont contents d'elle.

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Le départ de Pauline intervient alors que l'émission continue de tourner, avec d'autres candidats comme Natacha ou Sandy qui marquent également les esprits par leurs éliminations ou leurs réactions émotionnelles. La victoire de Pauline, bien que brève, reste un exemple marquant de résilience et de passion pour la musique, laissant une empreinte durable auprès du public et de ses camarades de jeu.