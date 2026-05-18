Paulette, la maison des Vedovini, Joncoin, troubles à domicile : les dernièresnouvellesdejustice

Une ambiance particulière plane dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, avec le public se taisant, pour les débats devant les assises de la semaine de procès de Guillaume B. contre la Cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, impliquant des accusations de viols, torture, actes de barbarie, proxénétisme et détention d'armes sur des Laetitia R. et Guillaume B., qui ont vécu ensemble au cours de leur relation conjugale de 2015 à 2022 à Toulon.

Maîtres Charlotte Barriol et Arnaud Lucien, avocats du barreau de Toulon, représentent l'accusé dans la semaine de procès devant les assises des Alpes-de-Haute-Provence. Un procès en cours ce lundi 18 mai 2026, devant la cour d'assises de Digne-les-Bains, concernant Guillaume B., 51 ans, accusé de viols, torture, actes de barbarie, proxénétisme et détention d'armes sur Laetitia R., 42 ans, pendant leur relation de 2015 à 2022 à Toulon.

Laetitia R. s'est confiée à une amie pour dénoncer la violence subie, qui, ayant participé à son propre délit, a ensuite été entendue à la police de Cagnes-sur-Mer. La défense a demandé de huis clos puis de renvoi du dossier, toutes deux demandes rejetées





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