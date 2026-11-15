Paulette : Du record de 1921 à seulement 5 naissances en 2025

Le prénom vintage Paulette connaît une chute démographique spectaculaire en France, passant de plus de 8 000 naissances en 1921 à seulement 5 en 2025.

Le prénom féminin Paulette subit un effondrement statistique majeur dans le paysage onomastique français. Les données officielles de l' Insee révèlent que ce nom, autrefois extrêmement populaire, n'a été attribué qu'à cinq nouveau-nées en 2025. Ce chiffre contraste violemment avec son apogée historique enregistré un siècle plus tôt, marquant la fin définitive de son era de massification.

Historique des naissances et pic de popularité

L'année 1921 constitue le sommet absolu de la carrière onomastique de Paulette dans l'Hexagone. Durant cette période spécifique, pas moins de 8 125 petites filles ont reçu ce prénom à leur naissance. Cette performance exceptionnelle démontre une adoption sociale quasi universelle lors de cette génération précise. Le prénom a ainsi marqué profondément la démographie française du début du siècle dernier.

Also read Retraitée dans la Manche après une vie professionnelle en région parisienne, Paulette fête ses 100 ans

Ce succès massif s'inscrit dans une tendance de fond observée sur la longue durée. Entre 1900 et 2025, un total de 213 280 filles ont été prénommées Paulette en France. Ces chiffres attestent d'une adoption large et durable sur plusieurs décennies, bien avant son déclin abrupt observé au XXIe siècle. La popularité n'a jamais été aussi élevée qu'au début du XXe siècle.

Origine latine et signification du nom

La racine étymologique de ce prénom remonte directement au latin " paulus ". Ce terme signifie littéralement " petit " ou " humble ", définissant ainsi la valeur sémantique fondamentale du nom. Il est dérivé du prénom masculin Paul, lui-même issu de cette même racine latine classique.

Advertisement

Le suffixe " ette " vient renforcer cette notion de douceur et de familiarité affective. Cette construction linguistique ajoute une nuance de tendresse qui a probablement contribué à son attrait initial auprès des parents. La signification " petite " et " humble " reste donc au cœur de l'identité onomastique du prénom.

Positionnement actuel et rang statistique

En 2025, le prénom occupe le 3 142e rang sur 6 603 prénoms féminins répertoriés. Cette position très basse reflète son statut de nom extrêmement rare dans la population contemporaine. Les cinq naissances enregistrées indiquent une quasi-disparition complète des nouvelles attributions.

Les données récentes sont statistiquement trop limitées pour dégager une tendance évolutive fiable. Il serait donc prématuré d'anticiper un quelconque retour en force du prénom. La rareté actuelle constitue désormais sa caractéristique principale plutôt qu'un phénomène passager.

Démographie des porteurs actuels

Le site Ça peut servir estime qu'environ 44 321 personnes portent encore le prénom Paulette en 2026. Cet effectif témoigne de la taille considérable de la génération historique qui a reçu ce nom. Ces personnes appartiennent majoritairement aux générations des seniors et des seniors avancés.

Advertisement

L'âge médian des porteuses actuelles est de 85 ans. Cette donnée démographique confirme le lien fort du prénom avec les anciennes générations. La majorité des Paulette sont aujourd'hui des femmes du troisième âge, éloignées de l'âge nuptial et maternel.

Commémoration et personnalités emblématiques

La fête religieuse dédiée à Paulette se célèbre principalement le 26 janvier. Cette date rend hommage à sainte Paule de Rome, figure centrale du catholicisme primitif. Cette tradition liturgique perpétue la dimension spirituelle attachée au prénom.

Plusieurs personnalités historiques ont porté ce nom avec distinction. L'écrivaine, journaliste et militante martiniquaise Paulette Nardal figure parmi les figures intellectuelles majeures. L'actrice américaine Paulette Goddard et la comédienne française Paulette Dubost ont également incarné le prénom au cinéma. Ces exemples historiques enrichissent l'héritage culturel du nom.