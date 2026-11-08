Paulette, 100 ans après : Pourquoi ce prénom vintage n'a eu droit qu'à 5 naissances en 2025

L'analyse des données de l'INSEE révèle la chute dramatique du prénom Paulette en 2025. Seulement cinq bébés ont porté ce nom, malgré sa popularité historique dans les années 1920. Décryptage d'un refus générationnel.

Le prénom Paulette, autrefois fleuron des classes populaires françaises, traverse une crise identitaire majeure en 2025. Selon les statistiques publiées par l' INSEE, seulement cinq nouveau-nés ont reçu ce prénom cette année. Ce chiffre contraste fortement avec le pic historique de 7620 naissances enregistré il y a exactement cent ans.

Une réputation vintage freinant le choix parental

La stagnation actuelle s'explique par la perception sociale du nom. Paulette est perçu comme un prénom de grand-mère, lié à une époque où les terminaisons en " -ette " étaient très courantes. Cette connotation rétro dissuade les jeunes parents modernes qui cherchent des sonorités plus contemporaines. Le prénom ne bénéficie pas du mouvement de retour actuel qui profite à d'autres classiques.

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Un dérivé affectueux de Paul aux racines latines

Paulette est étymologiquement un diminutif affectueux du prénom masculin Paul. Sa racine latine, " paulus ", signifie petit ou humble. Cette origine historique est partagée avec des figures religieuses majeures comme saint Paul ou sainte Paule de Rome. Les fidèles célèbrent ces saints les 23 juin, 26 janvier ou 26 juin, mais cette dimension spirituelle ne semble plus suffire à attirer les parents d'aujourd'hui.

Des données officielles confirmant l'absence de retour

Les outils comparatifs de l'INSEE indiquent aucune naissance enregistrée après 2020, en raison d'un arrondi statistique. Cependant, le site Ça peut servir, utilisant les mêmes données, révèle qu'il y a eu exactement cinq naissances en 2024, 2025, 2022 et 2021. Cette régularité très basse confirme que le prénom ne connaît aucun renouveau démographique significatif dans la décennie en cours.

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Un héritage historique mais une réalité statistique faible

En 1923, Paulette a atteint la cinquième place des prénoms féminins les plus populaires. Dix ans plus tard, en 1926, il restait à la sixième position avec 7620 naissances. Aujourd'hui, la portée symbolique du nom, porté par 262 770 Françaises, ne se traduit plus par une transmission intergénérationnelle. Le prénom reste ainsi en retrait face aux tendances actuelles de la onomastique.

Comparaison avec d'autres prénoms en déclin

La situation de Paulette rejoint celle d'autres prénoms historiques en forte baisse. Par exemple, Colette, bien que bénéficiant d'une remontée légère, ne connaît pas le même abandon total. D'autres prénoms comme Nadine ou des noms à consonance hébraïque associée à la lumière ont également vu leurs naissances chuter drastiquement. Ces exemples montrent une préférence marquée pour des sonorités modernes et moins marquées par le passé.