Paul Wesley rejoint Icebreaker sur Netflix

L'acteur de Vampire Diaries intègre le casting d'Icebreaker, l'adaptation Netflix du best-seller BookTok. Découvrez les détails sur le projet et les autres acteurs.

L'acteur Paul Wesley, mondialement reconnu pour son interprétation emblématique de Stefan Salvatore dans la série culte Vampire Diaries, a officiellement intégré le casting de la nouvelle production Netflix intitulée Icebreaker. À l'âge de quarante-quatre ans, le comédien américain endosse désormais le rôle du coach Faulkner dans cette adaptation ambitieuse portée par la plateforme de streaming.

Un retour stratégique pour Netflix

Cette annonce marque un tournant majeur pour la stratégie de contenu de Netflix, qui mise lourdement sur des titres capables de résonner avec plusieurs générations d'auditeurs. Le projet s'inscrit dans une logique de pont culturel entre les nostalgiques de Mystic Falls et la déferlante actuelle des lectrices passionnées par le phénomène BookTok. En alignant des talents reconnus avec des sources littéraires virales, la plateforme cherche à maximiser son impact sur le marché international.

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Le succès phénoménal du roman original

Icebreaker est adapté du roman éponyme écrit par Hannah Grace, auto-édité en deux mille vingt-deux avant d'être racheté par Atria Books, une maison d'édition appartenant au groupe Simon & Schuster. L'ouvrage s'est imposé comme un succès massif sur TikTok via la communauté BookTok, totalisant aujourd'hui cinq millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le livre est traduit dans vingt-quatre langues et distribué sur trente-quatre territoires, ayant passé soixante-dix semaines consécutives dans la liste des best-sellers du New York Times.

Une production aux multiples facettes

En France, la publication par les éditions BMR, filiale du groupe Hachette, a enregistré des ventes supérieures à cent dix mille exemplaires en grand format et quarante-quatre mille en poche, selon les relevés de Médiamétrie. Le projet est produit par Unwell Productions, dirigée par Alex Cooper, Matt Kaplan et Mina Lefevre. La vice-présidente des séries scriptées pour les États-Unis et le Canada chez Netflix, Jinny Howe, a officialisé la production lors du prestigieux BANFF World Media Festival, soulignant l'ambition de propulser ce titre au rang d'événement culturel.

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Un casting diversifié et prometteur

Au-delà de Paul Wesley, la distribution comprend la Britannique Daisy Jelley ainsi que Auliʻi Cravalho, connue pour sa voix originale dans Moana. Ils incarnent respectivement Stassie, une patineuse artistique disciplinée dont la vie bascule lorsqu'elle doit partager sa glace avec les joueurs de hockey du campus emmenés par le capitaine Nate, et Nate lui-même. Ces personnages évoluent dans un récit intense mêlant rivalité sportive et attirance dévorante, situé dans l'univers dramatique de Maple Hills.

Des ambitions croisées pour les acteurs

Cette nomination intervient alors que Paul Wesley poursuit parallèlement sa collaboration avec Hulu sur l'adaptation du thriller d'Aggie Blum Thompson, où il partage l'affiche avec Nina Dobrev. Ensemble, ils interprètent Gwen et Scott, deux voisins impliqués dans une affaire de meurtre tout en assurant la production exécutive. Pour les fans, cette double présence confirme la versatilité de l'acteur et sa capacité à captiver de nouveaux publics tout en conservant l'essence dramatique qui a fait son succès initial.