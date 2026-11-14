Paul Seixas se fixe 2027 comme horizon Tour de France

Paul Seixas vise le Tour de France 2027 avec humilité. Le jeune Français, quatrième du Tour 2026, analyse sa progression et ses ambitions avec l'équipe Decathlon CMA CGM.

Le cycliste français Paul Seixas a clarifié ses ambitions pour l'avenir lors d'une conférence de presse au Japon le dimanche 15 novembre, où il participait au Critérium de Saitama. Après une saison exceptionnelle marquée par une quatrième place au Tour 2026, remporté par Tadej Pogacar, le Lyonnais de 20 ans affirme que sa victoire à la Grande Boucle constitue son objectif principal à très long terme.

Malgré sa performance remarquable, Paul Seixas reste conscient des limites de sa préparation actuelle. Il estime ne pas être en mesure de remporter le Tour de France 2027, soulignant que son niveau, bien qu'en forte progression, nécessite encore des étapes supplémentaires pour atteindre l'excellence absolue nécessaire à ce succès.

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Une humble ambition pour 2027

Paul Seixas reconnaît explicitement qu'il n'est pas capable de gagner le Tour de France 2027 avec les performances actuelles. Il précise qu'il ne peut pas savoir ce qui se passera d'ici là, mais il s'engage à continuer sa progression personnelle. Cette attitude pragmatique contraste avec l'enthousiasme populaire, mais reflète la réalité du cyclisme de haut niveau.

Le coureur de l'équipe Decathlon CMA CGM insiste sur la nécessité de développer son moteur et sa récupération pour devenir un candidat sérieux. Il compare sa situation à celle des champions qui cumulent les victoires, notant qu'ils continuent toujours de vouloir plus, quel que soit leur palmarès déjà prestigieux.

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Le poids des références et de l'équipe

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Isaac Del Toro restent les références absolues sur lesquelles Paul Seixas doit s'appuyer pour mesurer ses progrès. Le jeune Français assume son statut émergent sans se laisser submerger par les attentes. Il affirme que les relations entre coureurs restent inchangées, qu'on soit considéré comme une star mondiale ou un simple professionnel.

Paul Seixas met en avant la normalité des interactions au sein du peloton comme un facteur stabilisateur. Il considère cette atmosphère de normalité comme bénéfique pour sa concentration et sa performance, évitant les distractions liées à la médiatisation excessive de sa jeune carrière prometteuse.

Une saison exceptionnelle et une incertitude contractuelle

L'année 2026 a vu Paul Seixas lever les bras sur plusieurs manches majeures, notamment le Tour du Pays basque, la Flèche wallonne et le Tour de Lombardie. Ces victoires ont consolidé sa réputation et attiré l'attention sur l'équipe Decathlon CMA CGM, qui explore désormais de nouvelles perspectives avec l'arrivée du sponsor CMA CGM.

Malgré son engagement jusqu'à fin 2027, l'avenir de Paul Seixas reste partiellement incertain en termes de stratégie d'équipe. La formation n'a pas encore finalisé son programme pour la saison suivante ni officialisé sa participation au départ du Tour de France 2027. Toutefois, l'engouement suscité par ses performances rend improbable une absence de sa part au départ de la 114e édition.

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Les enjeux de la 114e édition du Tour de France

La 114e édition du Tour de France est programmée du 2 au 25 juillet 2027. Paul Seixas vise cette échéance comme un horizon concret pour tester son niveau par rapport à l'élite mondiale. Son parcours vers cette cible impliquera une sélection rigoureuse des courses de préparation et une gestion minutieuse de sa forme physique.

Le coureur français reste focalisé sur le développement de ses qualités techniques et physiques. Il considère chaque course, comme le Critérium de Saitama, comme une étape vers son objectif ultime. Sa trajectoire suggère une montée en puissance progressive vers le Tour de France 2027, avec une gestion prudente de ses ambitions immédiates.